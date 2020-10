Idinvest obtient le label « Relance » pour cinq de ses fonds dédiés à la clientèle privée 0 23/10/2020 | 16:09 Envoyer par e-mail :

Lancé le 19 octobre dernier par la Direction Générale du Trésor, le label a pour objectif d'orienter l'épargne des Français vers des véhicules d'investissement qui soutiennent le plan de relance économique dévoilé par le Gouvernement le mois dernier.



Chacun des fonds labelisé d'Idinvest investira au moins 30% de son actif dans des entreprises françaises, au moins 10% de son actif dans des PME/ETI françaises au sens du label " Relance ", et respectera les critères ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) de la Charte du label.





