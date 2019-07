Idlib-L'offensive russo-syrienne a fait 544 morts parmi les civils

AMMAN, 7 juillet (Reuters) - Au moins 544 civils ont péri et plus de 2.000 autres personnes ont été blessées depuis le début voici deux mois de l'offensive lancée par le régime syrien et l'aviation russe contre le dernier gros bastion rebelle, dans le nord-ouest de la Syrie, ont déclaré samedi des ONG de défense des droits de l'homme et des secouristes.

L'aviation russe a épaulé l'armée syrienne lors du lancement le 26 avril de la plus importante offensive contre la province d'Idlib, tenue par les insurgés, et la province voisine, Hama.

Le Réseau syrien des droits de l'homme (SNHR), qui suit l'évolution des pertes et tient informés divers organismes de l'Onu, a déclaré que parmi les 544 civils tués dans les centaines d'attaques lancées par l'aviation russe et les troupes syriennes depuis la fin avril figuraient 130 enfants. En outre, on a dénombré 2.117 blessés.

"L'armée russe et ses alliés syriens bombardent délibérément les civils, avec un nombre record de centres médicaux pilonnés", a déclaré à Reuters le président du SNHR, Fadel Abdoul Ghany.

La Russie et l'armée syrienne démentent viser de façon aveugle les zones civiles avec des munitions à fragmentation et des bombes incendiaires.

Moscou assure que les forces pro-gouvernementales ne font que repousser des offensives terroristes de combattants du groupe djihadiste Al Qaïda et accuse les rebelles de rompre le cessez-le-feu conclu l'an dernier entre la Russie et la Turquie. (Suleiman Al Khalidi; Eric Faye pour le service français, édité par Jean Terzian)