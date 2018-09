Idlib-Le Front national de libération dit qu'il ne rendra pas les armes

BEYROUTH, 23 septembre (Reuters) - Le Front national de libération, qui rassemble plusieurs formations rebelles combattant sous la bannière de l'Armée libre syrienne et est soutenu par la Turquie, a déclaré samedi qu'il prendrait part aux efforts diplomatiques d'Ankara dans la province d'Idlib mais qu'il ne rendrait pas les armes.

La Turquie et la Russie ont conclu lundi un accord sur Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie où vivent près de trois millions de personnes, permettant d'éviter une offensive de grande ampleur des forces gouvernementales.

Cet accord prévoit la création d'ici le 15 octobre d'une zone démilitarisée pour séparer les forces gouvernementales et la rébellion à Idlib, une zone devant être surveillée par les forces russes et turques, ont précisé Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine à l'issue de leur sommet.

Dans un communiqué, le Front national de libération a fait part de son "entière coopération avec l'allié turc afin que ses efforts pour préserver les civils des fléaux de la guerre aboutissent".

Mais les rebelles ont précisé qu'ils restaient "prudents et attentifs à toute trahison de la part des Russes, du régime (de Damas) et des Iraniens, en particulier après des déclarations indiquant que cet accord est temporaire".

"Notre doigt restera sur la gâchette et nous ne renoncerons ni à nos armes, ni à notre terre, ni à notre révolution", ont-ils ajouté.

Poutine a annoncé que tous les rebelles "d'orientation radicale", les armes lourdes, les chars et les lance-roquettes de tous les groupes d'opposition devaient être exclus de la zone d'ici au 10 octobre.

Erdogan a déclaré que "l'opposition modérée" conserverait ses armes et les territoires qu'elle contrôle.

Ni le président russe, ni son homologue turc n'ont expliqué comment ils entendaient distinguer les rebelles "d'orientation radicale" et les autres.

L'alliance islamiste Tahrir al Cham, composée en grande partie de combattants du Front Al Nosra qui doit être exclu de la zone tampon, n'a pour le moment fait aucun communiqué sur l'accord russo-turc. (Tom Perry; Jean Terzian pour le service français)