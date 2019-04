Ikea à la conquête du marché de la location de meubles

Stockholm (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'ameublement Ikea a annoncé mercredi étendre la version d'essai de son programme de location de meubles, inauguré en début d'année sur quatre de ses marchés, afin de répondre à des impératifs environnementaux.

Le géant suédois du meuble en kit s'est engagé à devenir une entreprise circulaire d'ici 2030, en se lançant notamment dans la réparation et le recyclage de ses produits.

Ikea "testera les offres de location pour aider les clients à acquérir, entretenir et transmettre les produits Ikea de manière plus durable", a indiqué le groupe connu pour ses produits jetables bons marchés, qui expérimentera le concept en 2020 sur 30 marchés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie

Plus tôt dans l'année, Ikea avait annoncé tester la location de meubles en Suisse, en Suède, aux Pays-Bas et en Pologne, sans donner davantage de détails.

Il s'agit pour le groupe de répondre à une demande des consommateurs, assure à l'AFP Pia Heidenmark Cook, responsable du développement durable chez Ingka Group, franchise d'Ikea qui testera le concept.

"Nous avons mené beaucoup d'études, nous avons parlé à des gens (clients ou non d'Ikea, ndlr) sur dix marchés différents et nous avons constaté que les attentes des consommateurs changeaient", notamment vis-à-vis de l'environnement, explique-t-elle.

Le groupe entend aussi mettre en place des offres de location par abonnement, permettant aux entreprises de réutiliser des produits autant de fois que possible avant leur recyclage.

Dans le même temps, le géant entend investir dans les centres-villes, une stratégie répondant à un changement de mode de vie observé puisque "moins de personnes" disposent d'une voiture et "de plus en plus de personnes déménagent dans des petits espaces", avait plaidé en octobre Jesper Brodin, PDG d'Ingka.

En 2018, Ikea a annoncé un chiffre d'affaires global de 38,8 milliards d'euros pour l'exercice 2018, en hausse de 1,3% par rapport à 2017, le groupe l'attribuant à l'ouverture de magasins dans de nouveaux marchés comme l'Inde et une meilleure stratégie en ligne.

Le site Web a vu sa fréquentation augmenter de 8,7%, avec 2,5 milliards de visites en ligne.

afp/rp