Ikea réalise un nouveau record de ventes en Suisse

Zurich (awp) - Le géant de l'ameublement Ikea a renoué avec la croissance en Suisse sur l'exercice décalé 2017/18, achevé fin août. Après un léger recul lors de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires a repris sa progression, frôlant 1,1 milliard de francs suisses. La croissance de 1,7% est à mettre au crédit notamment de la forte poussée des ventes en ligne (+21%) et des services (+12%).

Evoquant un contexte de marché difficile, Simona Scarpaleggia, la patronne d'Ikea Suisse, se félicite des résultats et souligne mardi dans un communiqué que "les investissements dans la qualification numérique de nos collaborateurs ont porté leurs fruits dans les services et les activités en ligne".

La part des ventes réalisées sur internet est désormais de 7,7%. C'est moins qu'au Royaume-Uni mais plus qu'en Allemagne, assure un porte-parole du groupe. Le service "click & collect" - qui permet aux clients de commander en ligne et de retirer la marchandise en magasin - a connu une forte croissance et compte désormais quelque 2000 commandes par mois.

Interrogée sur le chiffre d'affaires par client, Mme Scarpaleggia a indiqué que celui réalisé en ligne était plus important que celui en magasin, sans plus de détail. En effet, les plus petits articles (vaisselle, ustensiles, jouets) ont tendance à être achetés dans les points de vente traditionnels plutôt que sur internet.

Les recettes réalisées dans le domaine des services totalisent 33 millions de francs suisses, grâce notamment à une simplification au niveau de la politique de prix. Les revenus issus des produits alimentaires (Ikea Food) ont également progressé (+2,4%) à 71 millions.

Evolution du modèle d'affaires

"Je ne vois pas la numérisation comme un ennemi, mais comme une opportunité" a assuré la cheffe d'Ikea Suisse à Zurich face à la presse. Alors qu'un client sur deux consulte le site de l'entreprise avant de se rendre sur un point de vente, le modèle d'affaires "cash & carry" sur lequel le groupe a construit son succès et sa renommée pendant trois quarts de siècle est en perte de vitesse.

"Les habitudes et le mode de vie de notre clientèle changent", relève la dirigeante, faisant remarquer que toujours moins de personnes utilisent un moyen de transport privé pour acheter leurs meubles. D'où l'intérêt de prendre pied dans les centres-villes plutôt que "dans les champs de patates".

Les retours d'expérience des magasins éphémères (pop-up stores) inaugurés l'année dernière - dont un à la Bahnhofstrasse entre octobre et janvier - ont été "extrêmement positifs". Le concept est appelé à se répéter dans plusieurs centres urbains, y compris en Suisse, toutefois pas avant 2020.

A terme, le groupe entend renforcer durablement sa présence au coeur des agglomérations dans la mesure du possible dans ses propres murs, mais n'exclut pas de s'établir si nécessaire dans des centres commerciaux.

Alors qu'un récent rapport a mis en exergue qu'Ikea utilise 1% des réserves mondiales de bois, le groupe a déjà mis en place une filière de reconditionnement et de recyclage pour ses produits et va proposer "prochainement" la location de meubles, un concept qui devrait être également introduit en Suisse, sans toutefois un calendrier précis.

Pas de "mouvement drastique"

Certaines fonctions humaines seront forcément substituées par des machines, reconnaît l'Italienne, "mais il est de notre responsabilité de faire en sorte que l'impact de la numérisation sur le personnel soit positif". Aucun "mouvement drastique, dans un sens ou dans l'autre" n'est à l'ordre du jour.

Selon la patronne d'Ikea Suisse, les innovations technologiques vont plutôt se traduire par une redéfinition de la plus-value générée par le facteur humain.

"Les vendeurs par exemple sont de plus en plus des consultants en aménagement intérieur", indique-t-elle en guise d'exemple, soulignant que le temps moyen que passe un collaborateur avec un client est désormais d'environ 20 minutes, contre 5 il y a quelques années.

Et de rappeler que lorsqu'elle a repris les rênes de la filiale helvétique en 2010, le chiffre d'affaires se situait sous le milliard de francs suisses alors que son effectif comptait déjà 2700 collaborateurs.

Présent en Suisse depuis 1973, le géant suédois emploie actuellement quelque 2800 personnes à travers le pays. En termes de ventes, la filiale helvétique figure au 12e rang de la trentaine que compte le groupe dans le monde, ce qui en fait une "championne de la productivité", selon les termes de sa patronne.

Le groupe Ingka, dont fait partie Ikea Suisse, a réalisé au cours de l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 34,8 milliards d'euros (39,7 milliards de francs suisses), en hausse de 4,7%.

