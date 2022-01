Ikonisys annonce l'initiation de la couverture de son titre par Sphene Capital

Regulatory News:

Ikonisys SA (Code ISIN: FR00140048X2 / Mnémonique: ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture du type « commissioned research » de son titre par Sphene Capital, avec une étude intitulée « Restart of a technology leader in laboratory automation ».

L'étude de Sphene Capital présente une valorisation cible de 7,70 € par action1 avec une recommandation d'investissement à "acheter".

Cliquez ici pour accéder au document qui est également disponible sur le site Internet de la société destiné aux investisseurs : https://www.ikonisys-finance.com/index.php

A propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

1Le prix de valorisation cible a été publié pour la première fois le 25 janvier 2022. Ces informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription ou la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

