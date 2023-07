Ikory s'associe à Quest Capital pour accompagner les investisseurs paneuropéens

Spécialiste de l'immobilier résidentiel pour le compte des grands propriétaires et investisseurs institutionnels. Ikory gère des actifs résidentiels d'une valeur de 450 millions d'euros. Ce groupe a conclu un partenariat stratégique avec Quest Capital, qui gère déjà plus de 1 milliard d'euros d'actifs. Il permet aux deux structures d'étendre leur présence à Lisbonne, Porto, Madrid et Paris. Cette alliance offre des opportunités d'investissement pour les investisseurs désireux de diversifier leurs portefeuilles et d'adapter leur stratégie en fonction de leurs objectifs de rendements.



De plus, elle marque le début d'une société d'asset management européenne novatrice à grande échelle.



Ensemble, ces deux entreprises gèrent des projets d'une valeur totale d'environ 1,5 milliard d'euros, englobant plus de 7 000 unités résidentielles et 800 000 mètres carrés d'actifs. Ikory et Quest Capital travaillent activement à développer des solutions innovantes afin de répondre aux besoins changeants des investisseurs.