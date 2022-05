Il est de retour : Wickremesinghe nommé PM sri-lankais pour la 6e fois en pleine crise

C'est la sixième fois que le législateur de l'opposition occupe ce poste, et il est connu dans le pays comme un opérateur efficace. Il doit maintenant faire face à la tâche colossale de sortir le pays de sa pire crise économique depuis l'indépendance.

Leader du parti d'opposition United National Party (UNP), Wickremesinghe a prêté serment au président Gotabaya Rajapaksa lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au domicile du président jeudi.

Il remplace le frère du président, Mahinda Rajapaksa, qui a démissionné lundi au milieu de manifestations de rue dans la ville principale de Colombo et au-delà, qui sont devenues plus meurtrières cette semaine.

"Nous sommes confrontés à une crise, nous devons en sortir", a déclaré Wickremesinghe à Reuters alors qu'il quittait un temple de la ville principale de Colombo peu après sa prestation de serment. Interrogé sur l'existence d'une solution possible, il a répondu : "Absolument."

De nombreux manifestants demandent aux deux Rajapaksas - issus de la dynastie politique dominante de la nation insulaire - de se retirer, et il n'est pas certain que la nomination de Wickremesinghe suffise à les apaiser.

Neuf personnes ont été tuées et plus de 300 blessées dans des violences collectives cette semaine, et des biens appartenant aux Rajapaksas et à leurs alliés politiques ont été vandalisés.

Wickremesinghe doit également relever le défi d'unir un parlement fracturé pour s'attaquer à l'inflation galopante et à la diminution des réserves étrangères qui ont entraîné une pénurie de carburant et de certains médicaments.

"Il a dit depuis le début que le parlement doit se rassembler pour apporter une solution à la crise", a déclaré à Reuters Dinouk Colombage, secrétaire de presse de l'UNP, qui est également membre du comité de travail du parti.

"Il n'est pas étranger à la gestion des défis économiques et politiques, puisqu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises."

LIBÉRAL ÉCONOMIQUE

Wickremesinghe, qui a épousé une conférencière universitaire en 1995, est issu d'une famille éminente de politiciens et d'hommes d'affaires ayant de gros intérêts dans les médias.

Il a déjà été propulsé sous les projecteurs de la politique par le passé.

En 1978, il a été nommé le plus jeune ministre du pays à l'âge de 29 ans par son oncle, le président Junius Jayewardene. Il est devenu chef du parti en 1994 après que des assassinats aient éliminé plusieurs des membres les plus anciens du parti.

Contrairement à Mahinda Rajapaksa, il a peu de soutien en dehors des électeurs urbains aisés. Wickremesinghe est le seul législateur de l'UNP dans le parlement du pays qui compte 225 sièges.

Le libéral économique a déjà de l'expérience avec le Fonds monétaire international, qui est actuellement en discussion pour renflouer le Sri Lanka. Le Sri Lanka a bénéficié d'un programme du FMI pour la dernière fois en 2016, pendant l'un de ses mandats de premier ministre.

Il a également établi des relations avec les puissances régionales que sont l'Inde et la Chine, des investisseurs et des créanciers clés qui se disputent l'influence sur cette nation insulaire située le long de routes maritimes très fréquentées reliant l'Asie à l'Europe.

Wickremesinghe a supervisé l'adoption du 19e amendement en 2015, qui a transféré le pouvoir du président au parlement, et a donc l'expérience des changements constitutionnels.

Les analystes le considèrent comme un politicien rusé, un négociateur avisé et quelqu'un capable de jouer le long jeu.

Mais il devra naviguer entre les législateurs largement populistes du Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) des Rajapaksas et les anciens membres du parti qui se sont séparés de l'UNP en 2019 pour former le Samagi Jana Balawegaya, aujourd'hui la principale opposition.

Leur leader, Sajith Premadasa, fils d'un ancien président, est un acteur majeur de la politique sri-lankaise et ambitionne également d'occuper le poste de premier ministre dans un gouvernement d'union.

Wickremesinghe a eu des relations souvent tendues avec la famille Rajapaksa. En 2019, le président de l'époque, Maithripala Sirisena, l'a congédié pour le remplacer par Mahinda Rajapaksa, une décision qui a ensuite été jugée inconstitutionnelle.