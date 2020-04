Il est nécessaire de changer de paradigme en terme de politique monétaire, selon NN IP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours des 40 dernières années, les décideurs politiques ont surtout compté sur la politique monétaire pour stabiliser l'économie. Malgré un assouplissement sans précédent des banques centrales, les résultats sur les dix dernières années se sont avérés décevants, le PIB réel par habitant et les prix de base sont toujours bien inférieurs aux niveaux observés en 2008. C’est ce qu’explique NN Investment Partners dans sa revue hebdomadaire.La crise du coronavirus renforce considérablement la sous-performance réelle et nominale. Les courbes de rendement étant déjà très basses voire plates, la politique monétaire ne pourra pas à elle seule y remédier, estime le gestionnaire d'actifs.Une intervention budgétaire et éventuellement d'autres instruments politiques seront nécessaires pour combler l'écart important entre l'épargne privée et l'appétit des investisseurs, conclut NN IP