Il est peu probable que l'OPEP et ses alliés décident de nouvelles réductions de l'offre de pétrole lors d'une réunion dimanche, malgré la chute des prix du pétrole vers 70 dollars le baril cette semaine, ont déclaré deux sources de l'alliance vendredi, tandis qu'une autre a déclaré que l'issue n'était pas encore claire.

L'OPEP+, qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, pompe environ 40 % du brut mondial, ce qui signifie que ses décisions politiques peuvent avoir un impact majeur sur les prix du pétrole.

Deux sources de l'OPEP+ ont déclaré qu'elles ne s'attendaient pas à ce que le groupe se mette d'accord sur de nouvelles réductions de la production dimanche, lorsque les ministres de l'OPEP+ se réuniront à 14 heures à Vienne (12 heures GMT). Avant cela, les ministres de l'OPEP se réuniront samedi à 11 heures.

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, et ses homologues de l'Algérie et des Émirats arabes unis sont parmi ceux qui devraient arriver à Vienne plus tard dans la journée de vendredi, ont indiqué des sources.

Face à la dégradation des perspectives économiques, plusieurs membres de l'OPEP+ se sont engagés en avril à procéder à des réductions volontaires à partir du mois de mai, s'ajoutant à la réduction de 2 millions de barils par jour (bpj) convenue l'année dernière.

Une autre source a déclaré qu'il était trop tôt pour être sûr de l'issue de la réunion de dimanche, des discussions bilatérales étant prévues entre les ministres avant la réunion. Une quatrième source a déclaré que l'idée d'officialiser les réductions volontaires en tant que décision de l'OPEP+ était à l'étude.

L'annonce surprise d'avril a contribué à faire grimper les prix du pétrole d'environ 9 dollars le baril pour les porter à plus de 87 dollars, avant qu'ils ne se replient pour s'échanger autour de 75 dollars vendredi, sous la pression des inquiétudes concernant la croissance économique et la demande mondiales.

La semaine dernière, le prince Abdulaziz a dit aux investisseurs qui, selon lui, vendaient à découvert le prix du pétrole de "faire attention", ce que de nombreux observateurs du marché ont interprété comme une mise en garde contre de nouvelles réductions de l'offre.

Toutefois, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a déclaré par la suite qu'il ne s'attendait pas à ce que l'OPEP+ prenne de nouvelles mesures à Vienne, ont rapporté les médias russes.