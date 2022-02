Il est temps de préparer une réponse mondiale aux risques liés aux cryptomonnaies, selon les régulateurs.

Alors que les crypto-actifs comme le bitcoin restent une petite partie du système financier, le manque de données rend difficile l'évaluation de leur utilisation complète et de nombreux investisseurs ne comprennent pas pleinement ce qu'ils achètent, a déclaré le FSB.

La finance traditionnelle, comme les grandes banques et les fonds spéculatifs, est également de plus en plus impliquée, de même que les produits dérivés qui font référence aux crypto-actifs dans des stratégies d'investissement complexes, a indiqué le FSB dans un rapport.

En tant que tels, les risques pour la stabilité financière pourraient rapidement s'intensifier, soulignant la nécessité d'une évaluation rapide et préventive des réponses politiques possibles, selon le rapport, dans un durcissement des déclarations antérieures du FSB qui considérait que les crypto-monnaies posaient peu de menaces.

"Si la trajectoire actuelle de croissance de l'échelle et de l'interconnexion des crypto-actifs à ces institutions devait se poursuivre, cela pourrait avoir des implications pour la stabilité financière mondiale", indique le rapport.

Les régulateurs s'inquiètent de plus en plus de la manière dont un effondrement des crypto-actifs - des marchés très volatils et encore opaques - se répercuterait sur le secteur financier au sens large.

En mai dernier, une chute brutale du bitcoin et de l'éther après que la Chine a renforcé les restrictions sur les crypto-monnaies a fait chuter les rendements des obligations d'État américaines et allemandes de référence, les investisseurs délaissant les jetons numériques au profit d'actifs considérés comme des valeurs refuges.

Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Jon Cunliffe, a déclaré en octobre qu'un effondrement des cryptomonnaies était un "scénario plausible".

La finance décentralisée (DeFi), un dérivé des crypto-monnaies, est également en train d'augmenter dans l'agenda du FSB. Elle permet aux utilisateurs de prêter, d'emprunter et d'épargner en cryptomonnaies en contournant les gardiens traditionnels de la finance tels que les banques et les bourses.

La popularité de DeFi a grimpé en flèche pendant la pandémie, car les taux d'intérêt très bas poussent les investisseurs à rechercher le rendement. DeFi est devenu un aimant pour les escroqueries et autres crimes, ce qui pose des défis supplémentaires aux régulateurs.

"En l'absence d'une réglementation et d'une surveillance du marché suffisantes, DeFi et les plateformes associées pourraient présenter des risques pour la stabilité financière", indique le rapport du FSB.

Robert Ophele, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a déclaré la semaine dernière que les régulateurs étaient en retard et que le FSB pourrait présenter son premier cadre mondial pour les monnaies stables et les prestataires de services d'actifs numériques dans les mois à venir.

Le FSB n'a pas le pouvoir d'imposer des règles contraignantes, mais ses membres s'engagent à transformer les principes convenus en règles nationales.

L'Union européenne a pris de l'avance en approuvant une nouvelle loi visant à réglementer les marchés des crypto-actifs, mais les régulateurs affirment qu'une approche mondiale est également nécessaire étant donné la nature transfrontalière du secteur.