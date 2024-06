Berne (awp/ats) - Les orages qui ont éclaté depuis samedi après-midi dans les Alpes valaisannes, au-dessus du Simplon et jusque dans la Lévantine ont déversé des quantités de pluie record. Selon le radar de Meteonews, il est tombé quelque 200 litres par mètre carré dans le haut de la Vallée Maggia en 24 heures.

Ces masses d'eau sont beaucoup plus importantes que lors des intempéries qui ont frappé il y a dix jours la Mesolcina, dans les Grisons, causant de graves dégâts. Il était alors tombé environ 120 litres par mètre carré.

Les premiers orages ont atteint samedi l'agglomération genevoise vers 16h30, suivis par d'autres en soirée. Vers 21h00, les cellules orageuses se sont déplacées vers l'est, atteignant le Valais puis le Tessin.

Jusqu'à 10'000 éclairs ont zébré le ciel suisse jusqu'à minuit, dont 4600 rien qu'en Valais et 1900 au Tessin. 2800 détonations ont encore retenti après minuit, notamment au Tessin et aux Grisons. Des vents violents ont également soufflé. Le Corvatsch (GR) et le Gornergrat (VS) ont enregistré des rafales respectivement de 123 et 122 km/h.

De nouveaux orages sont encore prévus ce dimanche le long des Alpes. La situation devrait lentement se normaliser dans la soirée.

