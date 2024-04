"Il est très peu probable que la Fed réduise ses taux d'intérêt en juin" (ABN Amro IS)

Le 05 avril 2024 à 16:33 Partager

"L'économie américaine a créé 303000 emplois en mars, le chiffre le plus élevé depuis 10 mois, contre 270000 en février, ce qui est supérieur aux attentes. Les gains les plus importants ont été enregistrés dans les secteurs de la santé (72 000) et de l'administration publique (71 000)", détaille Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet du rapport sur l'emploi outre-Atlantique publié ce vendredi.



"Toutefois, la croissance des salaires supérieure à 4%, conforme aux attentes, est assez forte et l'inflation reste orientée à la hausse. Au vu de ces derniers chiffres, il est très peu probable que la Fed réduise ses taux d'intérêt en juin. La Fed s'écarterait clairement de la BCE", poursuit-il.