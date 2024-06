FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--Jefferies n'est pas prêt à se porter à l'achat sur les obligations du Trésor français, indique Mohit Kumar, chef économiste pour l'Europe, dans une note. Jefferies a privilégié des positions courtes sur la France durant la majeure partie de l'année, anticipant une baisse des prix des obligations et une hausse des taux, indique-t-il. "Il est possible que les écarts de rendement des obligations françaises augmentent à nouveau après les élections, ce qui constituerait, à notre avis, une opportunité d'achat", ajoute-t-il. Le premier tour des élections législatives en France se tiendra le 30 juin et le second tour, le 7 juillet. L'écart de rendement entre l'obligation assimilable du Trésor (OAT) à 10 ans et le titre allemand de même échéance se situe à 72 points de base, en baisse de 2,5 points de base, selon Tradeweb.

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires (Version française Aurélie Henri) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2024 04:44 ET (08:44 GMT)