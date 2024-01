"Il est trop tôt pour réduire les taux d'intérêt" (La Française AM)

En amont de la réunion de ce jeudi à Bruxelles, François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM estime que, au regard des données actuelles, il est trop tôt pour réduire les taux d'intérêt. "Lors de cette réunion, en l'absence de nouvelles projections macroéconomiques, nous ne nous attendons pas à une orientation claire sur le calendrier ou l'ampleur des baisses de taux cette année en raison de l'approche dépendante des données et de l'incertitude de la BCE (notamment en ce qui concerne l'évolution des salaires)", expose l'analyste.



François Rimeu pense toutefois que la communication de la BCE sera équilibrée, évoquant les risques d'un resserrement excessif et les risques d'un assouplissement prématuré. "Ce comité pourrait conduire à une légère pentification de la courbe des taux d'intérêt et à un affaiblissement modéré de l'euro", conclut-il.