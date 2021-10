Il faut agir dès maintenant : Accélérons la recherche en santé mentale des jeunes au Canada

MONTRÉAL, 06 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme en santé mentale des jeunes de la Fondation Brain Canada, parrainée par Objectif avenir RBC, appuiera une initiative nationale avant-gardiste favorisant des avancées concrètes dans le domaine de la santé mentale des jeunes, et ce, en raffinant les compétences techniques et de recherche des neuroscientifiques canadiens.



« Nous invitons le milieu de la recherche en santé mentale des jeunes à instituer une plateforme nationale vouée au partage de données pluridisciplinaires et tenant aussi compte du vécu des gens », déclare Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. « La démarche créera des synergies entre les groupes et accélérera l’application pratique des résultats de la recherche, de manière à améliorer les services de santé mentale pour les jeunes. »

La pandémie de COVID-19 a gravement miné la santé mentale et le bien-être collectif des jeunes. En effet, les troubles mentaux frappent singulièrement les jeunes âgés de 15 à 29 ans partout dans le monde. Ils représentent près de la moitié du fardeau de la maladie au sein de ce groupe d’âge, ce qui en fait la principale cause d’invalidité au Canada.

« Nous sommes à un tournant décisif », affirme Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. « Nous avons bien parlé et cogité des idées pour remédier aux lacunes en matière de soins de santé mentale des jeunes. Il est temps de prendre des mesures concrètes. »

« La pandémie a bouleversé le quotidien des jeunes partout aux pays », affirme Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. « Objectif avenir RBC s’est engagée auprès de la Fondation Brain Canada à investir dans les ressources nécessaires pour enrichir et partager les connaissances sur la santé mentale des jeunes au sein des équipes et des disciplines afin d’éliminer les obstacles aux soins. Nous souhaitons contribuer à de nouveaux moyens pour atteindre les jeunes et leur garantir l’accès aux soins de santé nécessaires. »

Les percées en recherche sont tributaires d’un accès partagé aux équipements, laboratoires, services, bases de données, ordinateurs, serveurs, archives de patients et biobanques, et ce, grâce au développement de plateformes offrant un libre accès à ces technologies par le truchement d’une variété de réseaux de recherche.

La disponibilité et l’accessibilité des plateformes facilitent largement l’accroissement de nos capacités ainsi que l’accès abordable à des équipements, technologies et services de pointe qui autrement ne seraient pas à la portée des chercheurs. L’utilité des plateformes de recherche n’est plus à démontrer et on sait qu’elles favorisent les collaborations et l’innovation interdisciplinaires. Or, la recherche en santé mentale des jeunes ne dispose toujours pas d’une plateforme digne de ce nom.

« La recherche en santé mentale des jeunes au Canada sera bien outillée grâce à ce projet », affirme Catherine Ferland, chef de la recherche et des programmes de la Fondation Brain Canada. « Il se traduira par un meilleur accès à des technologies spécialisées et une coordination améliorée des infrastructures actuelles pour les chercheurs et les personnes ayant vécu la maladie mentale. Il profitera à l’ensemble du milieu de la santé mentale des jeunes. »

Ce projet voit le jour grâce à un don initial de 2 millions de dollars de la Fondation RBC, en appui à Objectif avenir RBC.

