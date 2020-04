Bourse de Paris : Il faut (aussi) soutenir l'industrie pétrolière

Après avoir promis de sauver le transport aérien, l'agriculture et la sidérurgie américaine, l'administration Trump va devoir s'employer à voler au secours du très stratégique compartiment pétrolier, K.O. debout après la chute historique des cours de l'or noir. Dans quelques années, quand les spécialistes auront pris suffisamment de hauteur, nous saurons peut-être si ce recul était inéluctable ou si la Russie, les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite l'ont favorisé en se faisant sauter au visage la bombe qu'elles avaient elles-mêmes conçu (j'ai ma petite idée). A court terme, il va bien falloir arrêter de pomper puisque les capacités de stockage sont saturées.

La chute spectaculaire du pétrole s'inscrit dans la catégorie des événements présumés incontrôlables, c’est-à-dire tout ce que les investisseurs détestent. Qui plus est après un rebond boursier aussi conséquent que celui qui s'est installé ces dernières semaines. Alors que l'épidémie de Covid-19 provoque toujours autant d'incertitudes sanitaires et économiques et nourrit de nombreux fantasmes (cf. les derniers rapports sur l'hydroxychloroquine). Le moi de mai, avec ses déconfinements, apportera beaucoup plus d'enseignements que les tonnes de prophéties dont nous sommes abreuvés.

La bonne nouvelle, c'est que les populations sont plutôt optimistes sur la suite. Dans une enquête réalisée auprès de vrais gens par la banque britannique Jefferies, il apparaît que 61% des personnes interrogées pensent que des évolutions sociétales positives sortiront de cette crise (le taux montre à 67% chez les Millennials) et qu'un peu plus de 60% des personnes interrogées estiment que les entreprises ont réagi de façon responsable (bien plus qu'en 2008, par exemple). Il faudra bien sûr concrétiser ce bouleversement culturel en espérant que les humains oublieront qu'ils tirent rarement des leçons de leur passé. Et voilà, je me mets aussi à faire des prophéties.

Que nous disent les marchés ce matin ? Que l'Asie recule encore et que les indicateurs avancés sont hésitants mais avec un biais baissier.

Les temps forts économiques du jour

S'il ne fallait considérer qu'une seule statistique aujourd'hui, ce serait le niveau des stocks pétroliers hebdomadaires. L'indicateur publié à 16h30 par l'IEA mesure la variation des barils de brut détenus par les entreprises du secteur pétrolier par rapport à la semaine précédente.

Il ne se passe plus grand-chose sur la paire euro / dollar, qui évolue à 1,0851 USD ce matin. L'once d'or navigue toujours autour de 1680 USD. Le pétrole est toujours rouge vif, avec un WTI à 11,189 USD et un Brent à 17 USD. Le rendement du T-Bond recule à 0,55% sur 10 ans. Le Bitcoin est stable à 6873 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB Ltd : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 14,50 CHF.

Adyen : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 882 à 967 EUR.

Ahold Delhaize : Goldman Sachs passe de neutre à acheter en visant 25,50 EUR.

Airbus : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 92 à 74,90 EUR.

Bolloré : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 3,51 à 3,39 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 14 EUR.

Centrica : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 50 à 29 GBp.

CGG : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 1,13 EUR.

Credit Suisse : HSBC passe d'acheter à conserver en visant neuf francs.

Grifols : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 20 EUR.

KBC Groupe : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 77,50 à 66,60 EUR.

Lonza : Julius Bär reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 427 à 440 CHF.

Petrofac : Société Générale passe de conserver à vendre en visant 124 GBp.

Rolls-Royce : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1100 à 700 GBp.

Sage : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 500 GBp.

SBM Offshore : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 12,26 EUR.

Schibsted : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 234 NOK.

Sulzer : MainFirst passe d'acheter à conserver en visant 70 CHF.

L’actualité des sociétés

Kering, dont les revenus ont reculé de 16,4% au 1er trimestre, réduit de 30% son dividende et la rémunération de ses dirigeants. STMicroelectronics modère son plan d'investissement après ses résultats trimestriels. Vivendi a pris 10,6% du capital de Lagardère, en utilisant les fonds récupérés de la vente de 10% d'UMG, en se présentant comme un investisseur de long terme. Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Atos (objectifs, dividende), TechnipFMC (dividende), Latécoère (objectifs), Idsud (calendrier), EuropaCorp (assemblée générale), Theradiag (assemblée générale), Clasquin (activité), Air France-KLM (assemblée générale), Albioma (assemblée générale). Icade signe une ligne de crédit de 300 M€. Inventiva et Pharnext fixent des dates de communication sur leurs avancées respectives. Somfy, Focus Home Interactive, Verimatrix, APRR (Eiffage), Osmozis, Witbe, Microwave Vision, Gevelot, Poxel, GL Events, Implanet, Pierre & Vacances ont publié leurs comptes.

Expedia serait en train de négocier la cession d'une partie de son capital aux fonds d'investissement Silver Lake et Apollo, selon le Wall Street Journal. Facebook investit 5,7 Mds$ dans l'indien JIO en échange de 10% du capital de la filiale de Reliance Industries. United Airlines lance une augmentation de capital d'1 Md$ à 26,50 USD pièce. Netflix a engrangé 15,8 millions de nouveaux abonnés au 1er trimestre grâce aux mesures de confinement, deux fois plus que prévu. Partners Group reporte la plupart de ses investissements. Fiat Chrysler Automobiles prévoit de redémarrer lundi prochain son usine de Sevel, dans le centre de l'Italie. Amazon.com a prolongé la fermeture de ses entrepôts français jusqu'à samedi inclus, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles, programmée vendredi. Traton, la filiale camions de Volkswagen, indique que ses résultats se sont nettement contractés au 1er trimestre. AT&T lancera sa plateforme de streaming HBO Max le 27 mai. Chipotle renonce à ses prévisions. ASM International abaisse ses perspectives financières.

Ça publie. Roche Holding, Thermo Fisher, Nextera, Biogen, Heineken, Investor AB, Ericsson, Kone, Schindler, STMicroelectronics, CRH, Ipsen, Akzo Nobel, Telia, Moncler, Elisa, Accor, Atos…