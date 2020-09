Il faut prendre en considération la fin programmée du Libor (Mirabaud) 0 25/09/2020 | 15:20 Envoyer par e-mail :

La " perte " du Libor pourrait aussi potentiellement avoir une influence sur les banques, indique John Plassard, car elles d'abord besoin d'un marché des dérivés Sofr ou Saron qui fonctionne pour permettre la couverture nécessaire à la gestion du risque de leur bilan.





Jadis incontournable pour les banques, le Libor prendra fin le 31 décembre 2021. Cette annonce, qui ne date pas d'hier, doit cependant être prise rapidement en considération et pourrait avoir beaucoup plus de conséquences sur les marchés qu'actuellement anticipé, prévient John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Si la date semble lointaine, il est probable que la thématique de la fin du Libor prenne de plus en plus d'importance et rajoute un certain stress aux marchés financiers, estime l'expert.La " perte " du Libor pourrait aussi potentiellement avoir une influence sur les banques, indique John Plassard, car elles d'abord besoin d'un marché des dérivés Sofr ou Saron qui fonctionne pour permettre la couverture nécessaire à la gestion du risque de leur bilan.