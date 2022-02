Il n'existe pas de solution unique pour les monnaies numériques des banques centrales - FMI

Selon les estimations du FMI, près de 100 pays envisagent aujourd'hui de recourir aux CBDC. Le Fonds a publié mercredi une étude portant sur six pays, dont la Chine, la Suède et les Bahamas, où la monnaie numérique est déjà opérationnelle ou à un stade d'essai avancé.

Dans un discours prononcé à l'occasion de la publication du rapport, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que la principale conclusion à tirer de ces premières expériences était qu'il y avait des leçons à tirer.

Si les CBDC étaient conçues "avec prudence", elles pourraient potentiellement proposer une plus grande résilience, faciliter l'accès des gens à des services de type bancaire et réduire le coût des mouvements d'argent.

Elles devraient également être plus sûres, par rapport aux "cryptoactifs non adossés qui sont intrinsèquement volatils" ainsi qu'aux "stablecoins" mieux gérés et réglementés qui sont généralement liés à une monnaie fiduciaire.

"Premièrement, il n'y a pas de taille unique pour tout le monde", a déclaré Mme Georgieva.

Ensuite, les considérations de stabilité financière et de respect de la vie privée sont primordiales dans la conception des CBDC, tandis qu'il faut également trouver un équilibre entre les développements sur le plan de la conception et sur le plan politique.

"Les CBDC n'en sont encore qu'à leurs débuts et nous ne savons pas exactement jusqu'où et à quelle vitesse elles vont aller", a ajouté Mme Georgieva.