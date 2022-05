Il n'y a pas de bon endroit pour l'arrêter : de nouvelles personnes fuient le feu de forêt au Nouveau-Mexique

Poussé par des rafales de vent, le feu a atteint une autoroute qui est la seule voie de sortie du village de Chacon où certaines personnes sont restées pour défendre leurs maisons, selon le sous-chérif du comté de Mora, Americk Padilla.

Dans la ville voisine d'Angostura, on a demandé aux éleveurs et aux propriétaires de résidences secondaires de fuir, marquant ainsi les premières évacuations dans le comté de Taos, qui, comme le reste de la zone de feu, est pris dans une sécheresse qui dure depuis plus de deux décennies.

À environ 25 miles (40,23 km) au nord, les touristes de la ville de Taos ont pris des photos de nuages pyrocumulus formés lorsque l'air surchauffé par le feu s'élève puis se condense.

Le brasier a brûlé une zone d'une taille équivalente aux cinq arrondissements de la ville de New York, dans une bande de 42 miles des montagnes Sangre de Cristo.

"Il n'y a pas de bon endroit avec le comportement du feu et le vent que nous avons eu pour l'arrêter n'importe où ici, donc nous allons devoir protéger toutes ces maisons en allant vers le nord", a déclaré Todd Abel, un chef de bataillon du National Wildfire Coordinating Group, lors d'un briefing.

L'incendie détruit des forêts ancestrales et des bassins versants utilisés par les villages indo-hispanos depuis des siècles pour les matériaux de construction, le bois de chauffage et pour irriguer les pâturages de haute montagne.

L'incendie de Hermits Peak Calf Canyon fait partie d'une douzaine d'incendies qui se sont déclarés dans le Sud-Ouest au début de l'année en raison du changement climatique qui a asséché les forêts et provoqué des vents printaniers plus forts que d'habitude, selon les biologistes forestiers.

Des centaines de maisons et autres structures ont été détruites par le feu et environ 12 000 foyers ont été invités à évacuer, avec la crainte que certaines communautés séculaires ne se remettent jamais.

Le brasier a commencé le 4 avril lorsqu'un brûlage contrôlé par le service forestier américain a échappé à tout contrôle, puis s'est fusionné avec un autre brasier pour brûler 82 527 hectares (203 920 acres). La cause du second incendie fait toujours l'objet d'une enquête.

Le flanc est de l'incendie a été contenu, ce qui a permis aux villageois de retourner mardi dans les communautés comme Pendaries et Caoncito qui ont été les premières à perdre leurs maisons.