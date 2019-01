Bourse de Paris : Il paraît...

Les temps forts économiques du jour

Il paraît… Il paraît que les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis patinent. Il paraît aussi qu'elles se passent pour le mieux. Il paraît que Donald Trump est prêt à valider un "accord raisonnable" entre les chefs de file Démocrate et Républicain à la Chambre des représentants pour mettre fin au "shutdown". Il paraît qu'accoler les mots "Trump" et "raisonnable" est imprudent. Il paraît que Theresa May a secrètement obtenu l'appui des nationalistes irlandais sur le Brexit. Il paraît que les bookmakers font parier sur le premier produit qui devra être rationné en 2019 outre-Manche. Il paraît que tout le monde s'exprime à tort et à travers. Il paraît que personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer.Dans un tel contexte, la bonne tenue des marchés tient presque du miracle. C'est peut-être parce que les attentes des financiers deviennent plus raisonnables et en tout cas plus en phase avec la réalité économique, et que le mouvement de correction a déjà eu lieu en 2018. Hier à Wall Street, les indices ont terminé en ordre dispersé, avec des gains sur le S&P500 (0,14%) et le Nasdaq 100 (0,66%), mais un repli de -0,09% sur le Dow Jones, pénalisé par les grandes pharmaceutiques. Les moteurs de la séance ont été les semiconducteurs après une série de résultats moins dégradés que prévu, qui ont permis des hausses de 7 à 18% pour Micron Applied Materials ou Xilinx . Une euphorie qui pourrait toutefois être mise à mal par des chiffres jugés très décevants publiés par Intel après la clôture. Mention spéciale également pour les compagnies aériennes, avec des hausses voisines de 5 ou 6% pour JetBlue Southwest Airlines et American Airlines après la publication trimestrielle de cette dernière.Ce matin, l'Asie a terminé sur les chapeaux de roues. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.Retour au calme aujourd'hui sur le front macro-économique, avec un seul indicateur majeur, qui sera d'autant plus scruté : l'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands, qui sera publié à 10h00.L'euro progresse de 0,1% face au dollar, à 1,1323 USD. L'once d'or est stable à 1281 USD, alors que le pétrole remonte de plus de 1 %, à 61,78 USD pour le Brent et à 53,78 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans s'établit à 2,725% (+0,3%). Le Bitcoin recule de 0,3% à 3571 USD.