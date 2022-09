Il pleut des yens

Alors que la chute vertigineuse du yen face au dollar attire l'attention des marchés financiers du monde entier, les investisseurs auront un aperçu plus précis jeudi de l'état sous-jacent de l'économie japonaise.

Les données révisées du PIB du deuxième trimestre, ainsi que les chiffres du commerce et de la balance courante pour juillet, donneront un aperçu des fondamentaux économiques du yen et proposeront des indices permettant de déterminer si le niveau et le rythme de la dépréciation de la monnaie sont justifiés.

Les économistes s'attendent à ce que la croissance du PIB du Japon au deuxième trimestre soit révisée à la hausse, passant de 2,2 % à 2,9 % en rythme annuel, et que la croissance trimestrielle soit révisée à la hausse, passant de 0,5 % à 0,7 %. Ils s'attendent également à ce que la balance des comptes courants redevienne excédentaire en juillet.

Tout bien considéré, les responsables japonais semblent assez détendus face à la dégringolade du yen à son plus bas niveau en 24 ans, soit 144,00 par dollar. Il s'est déprécié de 20 % depuis le début de l'année, et de 30 % depuis le début de l'année dernière.

Remarquable pour une devise du G3.

De nombreuses autres devises asiatiques se font laminer par le dollar dopé par la Fed. Le yuan chinois est à son plus bas niveau depuis deux ans, près de 7,00 par dollar, le baht thaïlandais est proche de son plus bas niveau depuis 16 ans en juillet, et la roupie indienne oscille près du plus bas niveau historique de juillet.

Le sentiment général du marché jeudi sera probablement plus brillant que la plupart des jours dernièrement, suite au rebond décent de la Bourse, au recul des rendements obligataires américains et à la baisse de 5 % des prix du pétrole mercredi.

Sur le front des entreprises, les investisseurs scruteront les résultats annuels du promoteur immobilier hongkongais Sun Hung Kai Properties pour évaluer l'état du marché immobilier chinois hypertrophié et grinçant.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

Commerce japonais, compte courant (juillet)

PIB du Japon (T2)

Commerce australien (juillet)

Confiance des consommateurs indonésiens (août)

Décision politique de la BCE