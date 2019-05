Bourse de Paris : Il va falloir être patient

Il ressort des commentaires, nombreux, de hauts dirigeants américains et chinois qu'aucune reprise des tractations commerciales entre les deux puissances n'est programmée dans les semaines qui viennent. Le Secrétaire au trésor Steven Mnuchin a laissé entendre que Donald Trump et Xi Jinping ont toujours prévu de se rencontrer durant le G20 prévu au Japon fin juin, mais c'est à peu près tout ce qui pourrait rapprocher les parties à l'heure actuelle. Par conséquent, les observateurs se préparent à une période de tensions durable, qui aura des conséquences sur les économies des deux puissances. Mnuchin, qui était auditionné hier par la Chambre des représentants, s'est montré réceptif aux craintes des parlementaires sur l'impact de l'escalade sur les consommateurs américains. Mais le bras de fer est engagé et les positions se radicalisent.Hier, la plus forte baisse du Dow Jones illustre bien les conséquences des tensions commerciales et la complexité des liens économiques mondiaux. C'est Apple qui en a fait les frais, après la publication d'une étude de Goldman Sachs rappelant qu'une éventuelle interdiction de la marque à la pomme en Chine amputerait de 29% ses bénéfices. Sans parler du fait que tous les iPhones sont assemblés dans l'ancien Empire du Milieu par Foxconn . Imaginez ce qui se passerait si Pékin bannissait Apple comme Washington a banni Huawei ? Personne n'a intérêt à ce que le conflit commercial ne s'envenime à ce point. Mais la menace existe et ne se limite pas à Apple Le CAC40 démarre la séance en baisse de 0,8% à 5332 points.Les investisseurs s'intéresseront aujourd'hui en premier lieu aux indicateurs PMI flash de mai, qui mesurent la confiance des directeurs d'achats de grandes entreprises dans plusieurs pays et régions, dont la France (9h15), l'Allemagne (9h30), la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45). Deux statistiques importantes additionnelles sont aussi prévues en Allemagne, la lecture finale du PIB du 1trimestre (8h00) et l'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires (10h00). A 13h30, la BCE publiera le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Aux États-Unis outre les PMI, le calendrier comprend les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les chiffres mensuels de l'immobilier neuf (16h00). Tôt ce matin, le PMI manufacturier japonais a déçu, en tombant en deçà des 50 points, signe de contraction du secteur.La paire euro / dollar se négocie 1,1150 USD. L'once d'or s'est assoupie à 1272 USD. Le pétrole est sur la pente descendante, puisque le Brent se traite 70,54 USD, pour un WTI à 61,05 USD, sur des baisses de l'ordre de 0,4%. Le taux de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans est en baisse légère à 2,378%. Le Bitcoin a perdu pas mal de terrain hier, si bien qu'il cote ce matin 7679 USD.

L’actualité des sociétés

La Côte d'Ivoire a attribué l'exploitation de deux nouveaux blocs pétroliers et gaziers offshore à Total BNP Paribas n'en a pas forcément fini avec la justice américaine : une cour d'appel locale a estimé recevable une plainte en nom collectif accusant la banque française d'être liée à des atrocités commises au Soudan. Rihanna a présenté hier à Paris la première collection de Fenty, sa marque de mode soutenue par LVMH . Un consortium emmené par Electricité de France remporte la première phase d'un projet solaire de grande ampleur au Maroc. La division ingénierie de Groupe ADP continue sa moisson de contrats à l'international. Gecina a placé 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans avec un coupon de 1,625%. Iliad émet un Schuldschein de 500 millions d'euros. La cotation des actions Recylex a été suspendue dans l'attente d'une communication. Nexity dissocie les postes de président et de directeur général. Solocal et nehs signent un partenariat stratégique permettant la prise de rendez-vous en ligne KelDoc sur PagesJaunes. Maisons France Confort devient officiellement Hexaom en bourse dès ce jour. Argan acquiert la messagerie francilienne et le siège social français de DSV à Gennevilliers. DMS obtient des résultats "positifs" lors d'un essai clinique passant par l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses pour traiter l'arthrose. La cotation des actions Biophytis reprend ce matin après l'annonce d'une entrée sur le Nasdaq aux Etats-Unis. Derichebourg et LDC ont publié leurs comptes.Les rumeurs se succèdent sur une position de rejet du rapprochement entre Sprint et T-Mobile US par le département de la justice des États-Unis, dont la position finale ne devrait toutefois pas intervenir avant un mois. Séance très compliquée hier en bourse pour Qualcomm , qui a perdu plus de 10% après avoir été accusé par la justice américaine d'abus de position dominante. Quatre prétendants, dont Vista Equity Partners, seraient sur les rangs pour le rachat de Kantar, la filiale d'analyse de données de WPP , a appris Reuters. L'agence américaine de l'aviation civile n'a pas encore fixé de calendrier pour le retour en vol du Boeing 737MAX. Les actionnaires de Daimler réunis hier en assemblée générale ont approuvé la réorganisation du constructeur, qui permettra notamment de scinder plus clairement les branches voitures de tourisme et poids-lourds. La Deutsche Bank va devoir fournir des documents sur Donald Trump aux parlementaires américains, après que le recours du Président et de sa famille a été repoussé par la justice. Nestlé et Fonterra réfléchissent à l'avenir de leur coentreprise brésilienne.Ça publie. En Europe, Autogrill Intertek et TalkTalk . Ailleurs dans le monde, Medtronic HP Inc et Best Buy