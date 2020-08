Il va y avoir comme un problème

Les indices européens ont terminé la séance de la veille en vive progression, le dollar est remonté, l'or a nettement fléchi… Voilà qui ressemble à un sérieux coup d'accélérateur à la hausse. Le problème, c'est que Wall Street n'a pas tenu la distance et que les indices américains ont terminé en baisse, assez marquée au niveau des valeurs technologiques, puisque le Nasdaq 100 a cédé 1,89% à la clôture. Soit un différentiel, par exemple, de 4,3% avec un CAC 40 qui a terminé sur un gain de 2,41%. Par conséquent, il risque y avoir un souci ce matin à l'ouverture en Europe, comme le suggèrent les indicateurs avancés, qui sont baissiers.

Le coup de mou des actions américaines en fin de séance est la conséquence, selon les traders, de l'absence de compromis au Congrès sur le plan de relance, alors que des bruits de couloir laissaient penser plus tôt dans la journée que le dénouement était proche. De quoi déclencher, ou servir de prétexte à, de grosses prises de bénéfices sur plusieurs dossiers-phare de la cote (on pense à Apple avec ses -3%) mais pas vraiment faire paniquer le reste de la cote, puisque le S&P500 n'a cédé que 0,8% après… 9 séances consécutives dans le vert.

Dans le même temps, l'annonce de Vladimir Poutine selon laquelle la Russie dispose d'un vaccin contre le coronavirus semble avoir fait long feu, même si elle a alimenté la hausse des places européennes hier. Il faut dire que les essais de phase III ne sont même pas achevés, ce qui n'empêche pas le dirigeant russe d'annoncer une entrée en production dès le mois de septembre. Vu l'embouteillage des candidats-vaccins qui se profile, il va falloir s'habituer à une multiplication des effets d'annonce un peu partout sur la planète dans les semaines qui viennent, surtout si cela devient un argument de campagne aux Etats-Unis.

Indicateurs avancés baissiers, donc, ce matin en Europe, alors que les "futures" américains sont encore hésitants.

Les temps forts économiques du jour

Le PIB britannique du second trimestre sera publié à 8h00, avant à 11h00 l'annonce de la production industrielle européenne. Aux États-Unis, ce sont les chiffres de l'inflation à 14h30 et les stocks pétroliers hebdomadaires à 16h30 qui monopoliseront l'attention.

La remontée du dollar se poursuit avec un euro à 1,17194 USD. L'once d'or trébuche sous les 2000 USD. Le pétrole continue à évoluer dans un couloir étroit, à 44,70 USD pour le Brent et à 41,72 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans remonte à 0,65%. Le Bitcoin recule à 11 296 USD.

Les principaux changements de recommandations

Ageas : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 46,90 EUR.

Air Liquide : HSBC revalorise de 135 à 152 EUR.

BMW : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 57 EUR.

Ferrari : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 265 USD.

Genmab : SEB Equities passe de conserver à vendre en visant 1965 DKK.

HelloFresh : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 60 à 65 EUR.

Home24 : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 9 à 19 EUR.

JCDecaux : AlphaValue passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours abaissé de 19,20 à 15,20 EUR.

Kion : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 55 à 79 EUR.

Solvay : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 76 EUR.

Subsea 7 : Jefferies passe de sousperformance à conserver en visant 70 NOK.

Uniper : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 30,50 EUR.

Vifor Pharma : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 170 à 152 CHF.

Zalando : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 71 à 69 EUR. RBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 73 à 80 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Résultats d'entreprises

Claranova : le chiffre d'affaires annuel a atteint 409 M€, en progression de 20% en organique. Les résultats seront publiés le 30 septembre 2020, mais la société n'a pas fourni d'indication sur leur teneur.

SII : les revenus du premier trimestre du nouvel exercice démarré en avril sont en baisse de 7,8% en organique à 147,4 M€. Le management s'attend à une reprise de l'activité en France avec une baisse d'activité moins prononcée qu'en début d'exercice, et une poursuite de la dynamique à l'international au même rythme que lors du premier trimestre. Ces projections s'entendent évidemment en cas de stabilisation de la situation sanitaire.

Vivendi a demandé une rencontre avec les dirigeants de Mediaset pour discuter d'un accord de sortie de crise, a appris Reuters. Advicenne tire une première tranche de 7,5 M€ sur le financement accordé par la Banque européenne d'investissement. Le BBDF-101 de Theranexus et BBDF obtient le statut de médicament orphelin et de maladie rare pédiatrique dans la maladie de Batten. Amoeba publie un premier article scientifique concernant son application biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne.

Dans le monde

Résultats d'entreprises

ABN Amro : la banque néerlandaise est déficitaire au second trimestre, mais de façon modérée, puisqu'elle n'a perdu que 5 M€. Elle met en avant ses ratios prudentiels élevés, en particulier un CET1 de 17,3% aux normes Bâle III et de 14% aux normes Bâle IV.

E.ON : l'énergéticien allemand a renoncé à ses objectifs antérieurs, lors de la publication de ses résultats du second trimestre. Le CEO a toutefois estimé que la visibilité s'était améliorée pour le second semestre.

Evotec : le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 231 M€, mais l'Ebitda ajusté s'est contracté à 47,3 M€. L'entreprise allemande confirme ses projections de chiffre d'affaires (entre 440 et 480 M€) et d'Ebitda ajusté (entre 100 et 200 M€) pour l'année, mais relève légèrement sa prévision d'investissement.

Just Eat Takeaway : le groupe spécialisé dans la livraison de repas à domicile a annoncé un bond de 44% de son chiffre d'affaires semestriel, qui atteint 1 Md€, pour un Ebitda ajusté en progression à 177 M€.

Credit Suisse, BNP Paribas, ING Groep, Natixis, Rabobank et UBS sont accusées par Stand.earth et Amazon Watch d'être les principales banques qui ont financé le transfert d'environ 10 Mds$ de pétrole d'origine équatorienne vers des raffineries américaines sur la dernière décennie. American Express est bien avancé dans la négociation du rachat de Kabbage, une fintech spécialisée dans les prêts aux petites entreprises, pour 850 M$. Tesla va réaliser un split par 5 de son action. Les Etats-Unis ont signé une commande de 1,5 Md$ avec Moderna pour 100 millions de doses du potentiel vaccin contre la Covid-19. Selon le Wall Street Journal, Airbnb va déposer un dossier d'entrée à Wall Street d'ici la fin du mois. Boeing n'engrange aucune commande en juillet, et enregistre même 43 annulations additionnelles pour son B737MAX, portant à 398 le total d'annulations en 2020. Le conseil d'administration de Sunrise recommande une offre publique d'achat de Liberty Global à 110 CHF l'action. Wisekey investit 5,5 M$ dans l'entreprise allemande Arago. Microsoft repousse à 2021 la sortie du prochain opus de son titre phare, Halo. Les informations obtenues par Bloomberg laissent penser que Brookfield négocie le rachat des parts de Blackstone dans Cheniere Energy. Qualcomm gagne en appel contre la sanction de l'antitrust américain. Le Wall Street Journal a appris que TikTok récolte des informations personnelles sur ses utilisateurs, via une méthode bannie par Google. UBI Banca quittera la cote italienne le 18 septembre, après le succès de l'OPA d'Intesa Sanpaolo.

Ça publie. Tencent Holdings, Cisco, Orsted, Foxconn, E.ON, Zoetis, Genmab, Novozymes, Just Eat Takeaway…

