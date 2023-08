La glissade des actions s'est poursuivie jeudi, avant la séance de compensation mensuelle qui se tient aujourd'hui. Des deux craintes principales du moment, le maintien de taux élevés et les tressautements de l'économie chinoise, c'est clairement la seconde qui a pris le dessus au cours des dernières vingt-quatre heures, d'où ce titre adapté de l'univers shakespearien.

Les performances des marchés actions jusqu'à la fin du mois de juillet semblaient écarter un été meurtrier. Mais c'était compter sans les doutes du mois d'août (en VO, c'est mieux) qui a fort mal commencé et qui n'envoie pas vraiment de signaux d'inversion depuis. Sur la période récente, les principaux indices viennent d'enchaîner trois séances consécutives de baisse. Et sauf miracle aujourd'hui, ils auront aussi accumulé trois semaines de rang dans le rouge. Je lis ce matin chez mes petits camarades que le CAC40 est au plus bas d'un mois, que le Nasdaq 100 n'avait plus autant baissé en trois séances depuis février dernier ou que l'indice de nervosité VIX est au plus haut depuis mai.

Le contexte plutôt bénin des sept premiers mois de l'année, alimenté par une certaine désinvolture des investisseurs, a laissé la place à ce que j'appelle l'appréhension de la réaction en chaîne, faute d'avoir trouvé une expression plus chouette. C'est le cas aux Etats-Unis, où les financiers se perdent en conjectures sur les dégâts insidieux de taux durablement élevés. On sait que l'accumulation de petites fissures peut brutalement avoir raison du gros barrage, et c'est un peu ce qui est redouté. Le problème, c'est que la menace est diffuse, difficile à quantifier d'autant que ça consomme à tour de bras et que le plein emploi est devenu la norme.

C'est aussi le cas en Chine, mais avec des zones de faiblesse mieux identifiées. J'ignore s'il existe un indice VIX spécifiquement dédié au pays, mais si c'est le cas, il a dû remonter en flèche ces derniers jours. Sur la base d'un indicateur nettement plus empirique – la fréquence des déclarations politiques et des interventions de la banque centrale – je crois pouvoir dire qu'un soupçon de panique s'empare de la Chine. La déconfiture du secteur immobilier entraîne des accès de faiblesse un peu partout, à un moment où les statistiques économiques montrent d'autres zones critiques. Les promoteurs eux-mêmes appellent le pouvoir central à l'aide. On le sait, une crise immobilière se transforme facilement en crise financière, surtout dans un pays comme la Chine où le secteur de la construction est surdimensionné. En réponse, les autorités demandent aux banques de faire des efforts et la PBOC a réduit ses taux. Elle s'emploie aussi à soutenir le yuan. Une réaction que les marchés jugent sous-dimensionnée pour le moment.

Quittons la grande histoire pour les petits récits du moment. Généralement calme, le mois d'août est cette année le théâtre de quelques opérations financières. Le fonds suédois EQT AB a annoncé le rachat de l'éditeur allemand de logiciels SUSE à 16 EUR par action, pendant que dans l'électronique, l'américain TE Connectivity jetait son dévolu sur le suisse Schaffner à 505 CHF l’action. La fintech néerlandaise à succès Adyen a sombré de 40% hier après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes : ce genre de dossier à la valorisation survitaminée ne souffre aucun accroc. Aux Etats-Unis, la baisse des indices hier a été renforcée par le décrochage des intermédiaires de santé, après que le WSJ eut annoncé que CVS Health avait perdu le contrat Blue Shield of California au profit d'Amazon. L'action a chuté de 9%, pendant que celle du rival Cigna cédait 6%. Enfin, le bitcoin a décroché de 7%, en partie à cause de la montée de l'aversion pour le risque j'imagine, mais aussi parce que le WSJ a mentionné dans un article que SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, a réduit sa détention de la célèbre cryptomonnaie.

Je termine en rappelant que nous sommes le troisième vendredi du mois, soit la date de compensation mensuelle, qui voit arriver à échéance une palanquée de produits dérivés. Du coup les investisseurs doivent faire des choix prospectifs, ce qui est source de volatilité. J'ajoute que la compensation d'août précède le mois de septembre, qui a mauvaise réputation en bourse. Une notoriété qui n'est pas galvaudée puisque c'est statistiquement et de loin le pire mois de l'année pour les actions. Il n'y aura pas de statistique macro majeure aux Etats-Unis aujourd'hui.

En Asie-Pacifique, il n'y a pas eu de sursaut de fin de semaine. Tous les marchés ont clôturé ou évoluent dans le rouge, même si l'Australie (-0,07%) a échoué non loin de l'équilibre. Le Japon recule de -0,8%, mais c'est Hong Kong qui baisse le plus, avec un Hang Seng en retrait de 1,5% à la mi-séance. Il affiche une baisse de 8,7% depuis le 1er août et évolue désormais sous son niveau du début de l'année. Les indicateurs avancés européens sont nerveux, mais ils sont positionnés dans le rouge autour de 7h30. Le CAC40 perdait 0,4% à l'ouverture et le SMI 0,23%.

Les temps forts économiques du jour

La version définitive de l'inflation européenne de juillet sera connue à 11h00. Tout l'agenda ici.

L'euro s'échange à 1,0888 USD. L'once d'or se stabilise à 1893 USD. Le pétrole a repris un peu de terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 84,19 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,08 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans baisse à 4,25%. Le bitcoin poursuit sa glissade autour de 26 370 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aéroports de Paris : Insight Investment Research LLP maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 233 à 246 EUR.

Adyen : Susquehanna maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1500 à 776 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1950 à 1095 EUR.

Apetit : Inderes maintient son conseil d'accumulation avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.

Aviva : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 470 à 480 GBp.

Beiersdorf : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 106 à 109 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 140 à 154 CHF.

Coloplast : Carnegie Group maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 900 à 850 DKK. DNB Markets maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 950 à 940 DKK.

EON : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 12,20 à 12 EUR.

Embracer : SEB Bank maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 SEK.

Endeavour : Credit Suisse maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours réduit de 23,50 à 23,00 GBp.

Ferrari : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 250 à 300 EUR.

Forvia : HSBC maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 27 à 26 EUR.

Geberit : Société Générale maintient sa recommandation à la vente avec un objectif de cours réduit de 402 à 394 CHF.

GN Store Nord : Carnegie Group passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 180 à 165 DKK.

Hexagon Composite : ABG Sundal Collier maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 NOK.

Holmen : Jefferies maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 433 à 400 SEK

Inditex : Morningstar maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.

Jumbo : HSBC maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 33 EUR.

KH Group : Inderes maintient son conseil d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 1,20 à 1,05 EUR.

Kojamo : DNB Markets maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 9 EUR

Legal & General : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 2,37 à 2,32 GBP.

Nibe Industrier : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 105 à 90 SEK.

Per Aarsleff : SEB Bank maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 420 à 440 DKK.

Prosus : JPMorgan maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 98 à 101 EUR.

Sampo : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 EUR.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 31 EUR.

Sydbank : Citi abandonne la couverture avec une recommandation précédente de Neutre.

Torm : Pareto Securities maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 251,14 à 239 DKK.

Valeo : HSBC maintient sa recommandation à la conserver avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 19,50 EUR.

Veidekke : DNB Markets maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 125 à 120 NOK.

Vitesco : HSBC maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 93 EUR.

Zealand pharma : Jefferies maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 310 à 380 DKK. Goldman Sachs maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 294 à 304 DKK.

Zurich Insurance : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 445 à 430 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Valeo vend son activité de systèmes de propulsion en Russie à NPK Avtopribor.

Spie va se renforcer en Allemagne avec l'acquisition de BridgingIT (140 M€ de revenus annuels, environ 5 à 9% de marge d'Ebitda).

Don't Nod et le studio Tolima développent Koira, un jeu d'aventure dessiné à la main.

Nacon lance son premier casque gaming en double connectivité sans-fil.

Crypto-Blockchain Industries signe un accord avec Norwich City F.C. pour développer un univers numérique destiné aux supporters du club.

Le petit coin de la dilution : Abionyx Pharma signe une ORA de 12 M€ avec Iris.

: Abionyx Pharma signe une ORA de 12 M€ avec Iris. Elles ont publié / Elles doivent publier :IT Link, Abionyx…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Applied Materials gagne 2,4% hors séance après ses trimestriels.

Emmi enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Mobilezone affiche des résultats en baisse au S1 et réduit ses prévisions.

Ross Stores gagne 5% hors séance après avoir relevé ses prévisions.

U-Blox sabre ses objectifs.

Annonces importantes (et moins importantes)

L'éditeur allemand de logiciels SUSE va être racheté par EQT AB pour 16 EUR par action.

TE Connectivity lance une OPA amicale à 505 CHF par action sur Schaffner.

Glencore doit faire face à une offre rivale de JSW Steel dans tentative de rachat de la branche charbon de Teck Resources.

Les salariés des installations de GNL de Chevron en Australie votent pour la grève.

Novartis achèvera la scission de Sandoz au début du mois d'octobre.

Blue Shield veut faire des économies en se passant des services de CVS

Instacart pourrait faire son entrée en bourse en septembre.

Microsoft fermera la boutique en ligne de la Xbox 360 l'année prochaine.

Les principales publications du jour : Pershing Square, Relx… Tout l'agenda ici.