Ile de La Réunion : Terre du numérique et d'opportunités

à découvrir lors du Forum NxSE à Paris

Le Forum NxSE, revient pour sa troisième édition les 9 et 10 octobre 2018. Après le succès de la seconde édition, en 2017, qui a accueilli 700 participants et la Ministre des Outre-Mer, ce troisième rendez-vous annuel de l'innovation et de la Tech de l'Afrique australe et des îles de l'océan Indien se tiendra à Paris. Une occasion unique de découvrir le dynamisme économique du territoire réunionnais et de son écosystème entrepreneurial, hub d'innovation pour la zone océan Indien et porte d'entrée sur l'Afrique australe.

La Réunion, un carrefour stratégique

Terre française, construite par des originaires d'Afrique, de France continentale, d'Inde et de Chine, La Réunion est le point le plus avancé de l'Europe dans l'océan Indien. Acteur du numérique français dans l'océan Indien, ce département d'Outre-Mer s'est hissé aux standards européens, bénéficie d'une stabilité économique, politique et monétaire, répond aux besoins émergents africains, tout en apportant sa compréhension interculturelle aux multiples écosystèmes de cette région du monde. Il est un pont, un carrefour stratégique entre deux zones économiques que sont l'Europe et l'Afrique. Élément structurant, l'écosystème du numérique à La Réunion pèse 1,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, essentiellement réparti entre les acteurs de la convergence (opérateurs téléphoniques et la télévision) pour moitié, et pour l'autre moitié, les Entreprises de Services Numériques (ESN) : start-ups, entreprises de formation, SSII, agences digitales et agences conseil, etc. La filière représente près de 500 entreprises pour un peu moins de 5.000 salariés.

La Réunion, une terre d'opportunités

La Réunion est le seul territoire ultramarin à bénéficier du précieux sésame « French Tech » obtenu en 2016 pour le domaine de la e-santé. Le dynamisme de la filière s'explique par un accompagnement volontariste des collectivités territoriales et par une série de mesures fiscales et sociales de l'État qui ont permis de favoriser la création d'entreprises, comme le « Crédit Impôt Recherche » majoré par rapport à la France continentale, et qui permet aux entreprises de bénéficier d'une prise en charge à 50% de sa masse salariale affectée à sa R&D.

De plus, l'excellence des infrastructures numériques, en particulier dans le Très Haut Débit (La Réunion est en passe de devenir la 3ème région la plus fibrée de France) concoure à ce dynamisme : « le cumul de ces avantages réglementaires et technologiques nous rend plus compétitifs sur les emplois d'ingénierie et de conseil par rapport à nombre de pays voisins et forme un atout de poids pour le numérique français dans cette région du monde » rappelle Philippe Arnaud, président de Digital Reunion et co-organisateur du Forum NxSE. Aussi, former la jeunesse au numérique et à ses enjeux, est au coeur de la stratégie de filière qui vise à faire de La Réunion un acteur régional majeur dans au moins deux révolutions numériques en cours : les objets connectés et la blockchain. L'ouverture récente de plusieurs écoles du numérique dans l'île par plusieurs acteurs de poids de l'écosystème national (Digital Campus, ENI, Epitech, Isitech, Simplon, etc) témoigne de l'engagement conjoint des entreprises, de l'État et des collectivités pour cette montée en compétence.

Au programme du Forum NxSE Paris : visite de fonds d'investissement à La Réunion, Paris Tech Tour et Pitch « En Lèr »

Cette troisième édition du Forum NxSE se déroulera sur une semaine en co-organisation avec Outremer360° à Paris. La réussite de cette édition s'appuie sur une participation sans précédente des entreprises locales grâce au partenariat avec les réseaux d'entreprises ADIR, Cap Digital, CPME, FEDOM, MEDEF, Qualitropic, Syntec Numérique et le soutien des partenaires publics, au premier rang desquels, l'État, le Ministère des Outre-mer, Business France, la Région Réunion, la Maison de l'Export, Innovons La Réunion et les collectivités partenaires historiques de l'événement, CINOR, CIREST et Mairie de Saint-André.



En amont du forum, huit fonds d'investissement participeront à un roadshow investisseur à La Réunion. Ils viendront à la rencontre de l'écosystème, des entreprises et des start-ups.



De retour à Paris, l'ensemble des participants assistera à un pitch en avion ou « Pitch En Lèr », concours exceptionnel réalisé sur un vol de jour Air Austral. Un « Paris Tech Tour » permettra ensuite aux participants réunionnais de visiter les principaux incubateurs thématiques de la Ville de Paris. Les entreprises réunionnaises pourront ainsi s'inspirer des pratiques et savoir-faire de la capitale européenne des start-ups, mais aussi échanger avec des entreprises qui ont une appétence pour le marché Africain et océan Indien. Enfin, le Forum NxSE s'ouvrira le 9 octobre au soir et jusqu'au 10, toute la journée, au business center Étoile Saint-Honoré (Paris 8ème).



Au programme : rendez-vous BtoB ciblés organisés par la CCI Paris Ile de France, présentations de l'écosystème au sein du village des exposants, conférences, panels thématiques sous forme de regards croisés d'acteurs d'Afrique, de l'océan Indien et d'Europe.

Les participants/visiteurs peuvent, dès à présent, procéder à leur enregistrement en ligne accessible via le site www.nxse.io et découvrir l'ensemble des possibilités qui leur sont proposées.

A PROPOS DE DIGITAL REUNION

L'association des professionnels du Numérique à La Réunion, est une association créée en 1997 qui réunit les principaux acteurs du marché dans du secteur. Tous convergent vers un même objectif : participer à la création de conditions économiques, réglementaires et concurrentielles favorables au développement de la filière.

Contact presse : Laure TESTART - laure.testart@peps.re - 0692303936

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Digital Réunion via Globenewswire