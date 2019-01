Iliad : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Jeudi 24 janvier 2019 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ILIAD (-3,16% à 102,50 euros)Le groupe termine la séance mal orienté. Credit Suisse a maintenu son opinion Neutre sur le titre et abaissé son objectif de cours de 140 à 130 euros. Selon le bureau d'analyses, la nouvelle offre Freebox Delta est attractive, et devrait accélérer la croissance du chiffre d'affaires. Toutefois, les différents ajustements tarifaires et les commentaires des pairs suggèrent qu'elle devrait être plus lente qu'en 2010, avec la Freebox Révolution.