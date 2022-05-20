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Iliad affiche un CA consolidé au T1 en hausse à 1,93 mds

20/05/2022 | 08:12
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20 mai (Reuters) - Iliad SA:

* LE GROUPE ILIAD MAINTIENT SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE

* AU T1, L'EBITDAAL DU GROUPE EST EN CROISSANCE ORGANIQUE PRO FORMA DE 6,1% À 714 MILLIONS D'EUROS GRÂCE NOTAMMENT À L'ITALIE (+70 MILLIONS D'EUROS) ET LA FRANCE (+33 MILLIONS D'EUROS)

* LA CROISSANCE ORGANIQUE PRO FORMA DU CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE ATTEINT AINSI 5,1% SUR LES 3 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE

* A FIN MARS 2022, LE LEVIER FINANCIER S'ÉTABLISSAIT À 2,7X, STABLE PAR RAPPORT À FIN DÉCEMBRE 2021

* AU T1, LA BASE DABONNÉS ACTIFS DU GROUPE CROÎT DE 872 000 UNITÉS, DONT 790 000 ABONNÉS MOBILES ET 82 000 ABONNÉS FIXES

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 EUR 1,93 MDS CONTRE EUR 1,85 MDS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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