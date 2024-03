Le groupe français de télécommunications Iliad a annoncé jeudi une hausse de 4,2 % de son bénéfice annuel, soutenu par ses marchés français et italien.

La société non cotée, qui opère en France, en Italie et en Pologne, a déclaré 3,44 milliards d'euros (3,76 milliards de dollars) de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements après location (EBITDAal).

(1 $ = 0,9144 euros) (Reportage de Stéphanie Hamel ; édition de Jason Neely)