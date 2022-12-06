6 décembre (Reuters) - Iliad SA:
* CET EMPRUNT PRÉSENTE UNE MATURITÉ DE 4,5 ANS (SOIT UNE
ÉCHÉANCE
AU 14 JUIN 2027) ET UN COUPON ANNUEL DE 5,375%
* ILIAD ÉMET AVEC SUCCÈS UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 750
MILLIONS
DEUROS
* CETTE OPÉRATION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS, AVEC UNE
DEMANDE
TOTALE AVOISINANT 2 MILLIARDS DEUROS
* RENFORCE SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DES
OBLIGATIONS
SENIORS AVEC UN ENCOURS DE 4 MILLIARDS D'EUROS
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(Gdansk Newsroom)