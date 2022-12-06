Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actualités
Actualités
Toute l'actualitéSociétésIndicesDevises / ForexMatières PremièresCryptomonnaiesETFTauxÉconomieThématiquesSecteurs 

Iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 750 millions deuros

06/12/2022 | 07:36
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

6 décembre (Reuters) - Iliad SA:

* CET EMPRUNT PRÉSENTE UNE MATURITÉ DE 4,5 ANS (SOIT UNE ÉCHÉANCE AU 14 JUIN 2027) ET UN COUPON ANNUEL DE 5,375%

* ILIAD ÉMET AVEC SUCCÈS UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 750 MILLIONS DEUROS

* CETTE OPÉRATION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS, AVEC UNE DEMANDE TOTALE AVOISINANT 2 MILLIARDS DEUROS

* RENFORCE SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DES OBLIGATIONS SENIORS AVEC UN ENCOURS DE 4 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Dernières actualités "Économie"
07:48L'UE interdit l'importation de produits issus de la déforestation
AW
07:41Repli en vue en Europe, regain d'incertitude sur la Fed
RE
07:38Societe generale sa - jp morgan abaisse sa recommandation à "neu…
RE
07:36Iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 750 millions d’euros
RE
07:34Point marchés-Repli en vue en Europe, regain d'incertitude sur la Fed
RE
07:31Tokyo finit en hausse de 0,24%
RE
07:31Lane de la BCE : d'autres hausses de taux sont nécessaires mais l'inflation est proche du sommet.
ZR
07:19L'économie indienne devrait croître de 6,9 % cette année - Banque mondiale
ZR
07:18La chute de FTX aiguise l'appétit de Goldman Sachs dans les cryptomonnaies
RE
07:17Cryptoverse : Oubliez l'hiver cryptographique, c'est un "bain de sang" pour le bitcoin.
ZR
Dernières actualités "Économie"

ACTUALITÉS LES PLUS LUES

1Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
2Les actions diminuent après avoir atteint des sommets de 3 mois, le dol..
3La capitale chinoise se prépare à "revivre" alors que les fermetures so..
4Marketmind : Impuissant
5L'homme qui a tiré sur le promeneur du chien de Lady Gaga lors d'un vol..

ACTUALITÉS QUI IMPACTENT