Bourse de Paris : Im-per-tur-ba-bles !

Autre chiffre : 0. Zéro, c'est le nombre d'avions commandés à Boeing en janvier. Un événement rarissime qui illustre le déficit d'image et de confiance dont pâtit l'industriel américain avec la désastreuse affaire du B737MAX.

Troisième chiffre du jour, 54. Comme le nombre d'adhérentes au réseau mondial des banques centrales contre le changement climatique, baptisé "NGFS" (Network for Greening the Financial System). Mais pas la Fed, qui assiste aux réunions mais n'a pas rejoint officiellement le projet. Toutefois, elle "bénéficie du travail qui y est réalisé", a reconnu hier Jerome Powell devant les parlementaires américains. Le patron de la Réserve Fédérale n'a pourtant pas manqué de juger que la question climatique est importante. Mais pas au point de jouer collectif ?

0%. C'est la part des équipements Huawei que Washington souhaiterait voir intégrée dans les réseaux de ses alliés. La Maison Blanche est particulièrement ulcérée par l'angélisme européen, qui continue à privilégier le dialogue avec le géant chinois, pour ne pas froisser Pékin. Elle accuse Huawei de disposer de portes d'entrée dérobées dans ses équipements réseaux, accessibles en toute discrétion, à ce que l'on peut lire ce matin dans les grands quotidiens financiers comme le Wall Street Journal.

Il est un peu tôt pour donner un chiffre précis sur l'ouverture européenne, mais les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre, plutôt dans le vert. Les marchés restent imperturbables.

Les temps forts économiques du jour

Les investisseurs attendent principalement aujourd'hui la production industrielle européenne (11h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires aux Etats-Unis (16h30). Le patron de la Fed, Jerome Powell, sera à nouveau auditionné au Capitole à partir de 16h00.

L'euro reste sous pression à 1,0913 USD. L'once d'or stagne à 1567 USD. Le pétrole rebondit avec un Brent de Mer du Nord à 54,92 USD et un WTI à 50,61 USD. Le rendement du T-Bond remonte légèrement à 1,618% sur 10 ans. Le Bitcoin a repassé le cap des 10 000 USD hier.

Les principaux changements de recommandations

ABB : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 à 27 CHF.

Air Liquide : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 131 à 133 EUR. Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 131 à 160 EUR.

Comet : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 CHF.

Delta Plus : GreenSome Finance reste acheteur avec un objectif relevé de 71,30 à 73,10 EUR.

Enagas : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 25 EUR.

Inficon : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 755 à 800 CHF.

M6 Métropole Télévision : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 20 EUR.

Natixis : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 4,79 à 5,12 EUR.

Sanne Group : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 735 GBp.

Umicore : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 42 EUR.

Valeo : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 28 EUR.

L’actualité des sociétés

"Arrêtez de rêver... Non" : le PDG de Total coupe court aux rumeurs d'un rachat de Tullow Oil. Quatre hauts dirigeants de Sanofi, dont le CMO Ameet Nathwani et le directeur de la transformation Dominique Carouge vont quitter le laboratoire, selon Bloomberg. Verdict en mars pour la liquidation judiciaire de Bourbon, qui entraînerait la radiation des actions. Akka va racheter jusqu'à 1,2% de son capital. Onxeo solde ses contentieux avec SpePharm et SpeBio. Le flottant de Bilendi s'élargit. Genomic Vision tire 1 M€ sur la ligne Winance. Une OPA simplifiée à 1,025 EUR en vue sur Digigram. Amundi, Orpea, Rubis, Carmat, Olympique Lyonnais, EasyVista, Delta Plus, SII, AST Groupe, Lectra, Haulotte, Claranova, IGE+XAO, X-Fab ont publié leurs comptes.

Rolls-Royce est ouvert à la discussion sur le projet d'appareil de taille moyenne que Boeing cherche à développer pour contrer l'A321XLR d'Airbus. Samsung a dévoilé quatre nouveaux smartphones, dont un pliant, pour reprendre le leadership à Apple. Jean-François van Boxmeer, le PDG d'Heineken depuis 15 ans, va laisser sa place en juin à Dolf van den Brink, qui dirige la région Asie-Pacifique. La production de fer de Vale chute de 21,5% en 2019, notamment à cause de la catastrophe du barrage au Brésil. Stadler Rail a obtenu un contrat de 884 MCHF pour 42 trains Metro à destination de Newcastle, au nord-est de l'Angleterre. Au Japon, Softbank flambe après l'aval à la fusion T-Mobile US / Sprint sur le marché américain. Les résultats de Lyft déçoivent (-5,7% post-clôture). Aux dernières nouvelles, les régulateurs fédéraux américains auraient étendu la vaste enquête qu'ils mènent sur les géants de la technologie comme Alphabet, Facebook ou Amazon.com et leur politique d'acquisitions de leurs petits concurrents pour les faire disparaître. ASIT Biotech en réorganisation judiciaire par accord collectif.

Ça publie. Cisco, CVS Health, Kering, Heineken, Ahold Delhaize, Akzo Nobel, Amundi notamment.