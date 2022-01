Imaginez que vous ne possédez rien : Des souvenirs des Beatles (virtuellement) mis aux enchères

Il s'agit plutôt d'une vente de jetons non fongibles (NFT), un type d'actif numérique. Chaque enchérisseur gagnant pourra revendiquer la propriété d'un fichier numérique décrit comme un "objet de collection audio/visuel" dans lequel Julian Lennon raconte un "souvenir précis et sincère".

"Je me sens incroyablement chanceux de vivre à une époque où l'innovation me permet de partager des morceaux aussi personnels de mon histoire familiale Lennon", a déclaré Julian Lennon, qui est auteur-compositeur-interprète, écrivain et artiste.

"Grâce à cette collection NFT, je suis en mesure d'accorder un accès exclusif à des objets spéciaux que je chéris et de perpétuer l'héritage de mon père d'une nouvelle manière."

Les jetons non fongibles (NFT) utilisent la blockchain pour enregistrer qui est propriétaire d'un fichier numérique, comme une image, une vidéo ou un texte.

Bien que les NFT soient parfois vendus aux côtés d'objets physiques, comme une sorte de certificat d'authenticité numérique, le fait de posséder un NFT ne confère pas la propriété de l'objet sous-jacent - on peut plutôt le considérer comme une sorte de droit de vantardise numérique.

Ces ventes ont néanmoins explosé en popularité, des œuvres d'art NFT se vendant pour des millions de dollars.

Dans ce cas, les acheteurs des NFT des Beatles ne recevront pas une guitare ou un morceau de papier physique. Ce qu'ils obtiendront, c'est une unité de données blockchain enregistrant que leurs portefeuilles cryptographiques possèdent un NFT lié à un fichier numérique montrant l'objet.

Ainsi, pour les obligations "Hey Jude", qui montrent les gribouillages et les dessins de Paul McCartney, l'acheteur recevra un NFT d'une image de l'objet "rendu vivant d'une manière encore plus personnelle grâce à la narration audio exclusive de Julian Lennon", indique le site Web des enchères.

Les enchères pour ce NFT étaient à 50 000 dollars mardi après-midi.

"Cela m'a vraiment permis d'apprendre à aimer papa à nouveau parce que je l'ai vu comme je me souvenais de lui à l'époque où j'étais enfant et quand j'étais avec lui dans ces années-là", a déclaré Julian dans une interview accordée à Reuters mardi.

"C'était donc très spécial pour moi".

La vente comprend également un NFT représentant une image d'un manteau afghan que John Lennon portait sur le tournage du film "Magical Mystery Tour" en 1967 et un NFT représentant une image d'une cape noire qu'il portait dans le film "Help !" en 1965. Les dernières enchères sur ces objets étaient respectivement de 8 000 et 6 000 dollars.

L'intérêt croissant pour les crypto-actifs a conduit les maisons de vente aux enchères traditionnelles, comme Christie's, à se lancer dans des ventes NFT. La vente de Lennon est organisée par Julien's Auctions et YellowHeart NFT et se termine le 7 février.

Les enchères peuvent être placées en ligne ou lors d'une vente physique à Beverly Hills. Les paiements sont autorisés en diverses cryptomonnaies, dont le bitcoin, l'éther et le dogecoin.

Une partie non spécifiée des recettes sera versée à la White Feather Foundation, dont Julian Lennon a déclaré dans un tweet qu'elle "compenserait" les émissions de carbone liées à la vente aux enchères via une place de marché d'élimination du carbone appelée Nori.

La technologie blockchain utilisée pour les NFT et les cryptomonnaies a été critiquée pour leur importante empreinte carbone.