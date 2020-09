Imcyse SA / Mot-clé(s) : Identité

Imcyse SA: Imcyse annonce la nomination de Denis Bedoret au poste de Chief Executive Officer (CEO)



07-Sep-2020 / 08:15 CET/CEST



Imcyse annonce la nomination de Denis Bedoret au poste de Chief Executive Officer (CEO) Liège, Belgique, le 7 septembre 2020 - Imcyse, une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies actives et spécifiques pour le traitement de maladies auto-immunes chroniques sévères, a annoncé ce jour la nomination de Denis Bedoret au poste de Chief Executive Officer d'Imcyse S.A., avec effet à compter du 1er septembre 2020. « C'est un réel plaisir que d'accueillir Denis Bedoret en tant que nouveau CEO de notre entreprise. L'apport de sa solide expérience dans le domaine des sciences de la vie et de l'immunologie dote désormais l'entreprise de tous les atouts nécessaires pour mener à bien le développement de notre plateforme Imotopes(TM) dans diverses indications au profit des patients atteints de maladies auto-immunes sévères», a déclaré Thomas Taapken, Président d'Imcyse. « Denis vient renforcer l'équipe de direction d'Imcyse à un moment charnière, tandis que nous nous apprêtons à lancer notre programme de phase 2 pour notre candidat principal, l'Imotope(TM) IMCY-0098, qui s'avère très prometteur pour le traitement des patients atteints de diabète de type 1 récemment diagnostiqué. Je suis convaincu que Denis est l'homme de la situation pour guider Imcyse vers sa prochaine étape de développement, c'est à dire une entreprise de plateforme d'immunologie leader sur son marché. » Avant de rejoindre Imcyse, Denis a occupé pendant quatre ans les fonctions de CEO de MaSTherCell S.A en Belgique et de Président de MaSTherCell Global Inc. aux États-Unis. Sous sa direction, la société a connu un véritable essor, notamment sur le marché américain, passant de 60 à 260 employés et de 6 à 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus tôt cette année, Catalent Pharma Solutions, Inc. a fait l'acquisition de MaSTherCell Global pour 315 millions de dollars. « Je suis ravi de rejoindre Imcyse à l'approche du lancement de son étude de phase 2 sur le diabète de type 1. La technologie Imotope(TM), qui s'appuie sur les données cliniques prometteuses issues de la phase 1, représente une option thérapeutique révolutionnaire pour les patients souffrant de cette maladie ou de nombreuses autres maladies auto-immunes chroniques sévères », a déclaré Denis Bedoret, CEO d'Imcyse. « C'est un honneur de rejoindre une équipe d'ores et déjà constituée d'innovateurs talentueux et passionnés. Grâce à leur dynamisme et à leur engagement dans le développement de la technologie ImotopesTM, je suis convaincu que nous avons tous les atouts en mains pour transformer le potentiel prometteur d'Imcyse en un réel succès. » Avant sa prise de fonctions chez MaSTherCell, Denis a occupé le poste de COO de Quality Assistance S.A., une CRO de référence en Europe spécialisée dans les services analytiques dont il était également membre du conseil d'administration. Auparavant, Denis a été Engagement Manager chez McKinsey & Company où il était chargé de projets dans le domaine des sciences de la vie. Fort de ces expériences, Denis a pu développer de solides compétences dans le secteur des produits médicaux humains innovants au niveau mondial ainsi que dans l'élaboration et la mise en ?uvre de stratégies d'entreprise. Denis est titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire, d'un doctorat en sciences de la vie de l'Université de Liège et d'un post-doctorat en immunologie de la Harvard Medical School. À l'avenir, Thomas Taapken, qui a occupé de facto le poste de CEO par intérim, abandonnera ses missions de gestion journalière au sein d'Imcyse pour se concentrer sur son futur poste de président non exécutif du conseil d'administration. À PROPOS D'IMCYSE Imcyse est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies actives et spécifiques pour le traitement de maladies auto-immunes chroniques sévères. La plateforme technologique sans équivalent de la société lui permet de cibler localement les cellules immunitaires impliquées dans la destruction de l'organe malade. Cette plateforme est basée sur l'administration d'Imotopes(TM), des peptides spécifiquement modifiés favorisant le développement de cellules T dites « lymphocytes CD4 cytolytiques », lesquelles éliminent spécifiquement les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes spécifiques d'autoantigènes. L'approche pérenne d'Imcyse aide à prévenir et à traiter des maladies pour lesquelles il n'existe actuellement aucune alternative thérapeutique, voire à guérir potentiellement le patient sans altérer ses défenses immunitaires. La société a établi une preuve de concept dans plusieurs indications et a réalisé son premier essai clinique sur le diabète de type 1, avec des résultats prometteurs. Au-delà du diabète de type 1, Imcyse est en train de développer un pipeline d'Imotopes(TM) pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes. Créée en 2011 en tant que spin-off de l'Université catholique de Louvain (UCL), Imcyse a depuis transféré son siège à Liège (Belgique). www.imcyse.com CONTACT Imcyse S.A. Denis Bedoret CEO E-mail : contact@imcyse.com INFORMATION DES MÉDIAS MC Services AG Anne Hennecke/Brittney Sojeva E-mail : imcyse@mc-services.eu Tél. : +49 (0) 211-529-252-14





