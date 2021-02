Imcyse SA / Mot-clé(s) : Autres

Imcyse scelle avec Pfizer un accord de collaboration de recherche et de licence portant sur sa technologie Imotope(TM) dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde Imcyse et Pfizer vont collaborer en vue de développer des candidats Imotope(TM) potentiels pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde Pfizer dirigera le développement clinique et la commercialisation Imcyse, pour sa part, percevra un paiement initial sous la forme d'un upfront et au travers de l'achat d'actions par Pfizer, en plus de paiements d'étapes pour un total pouvant aller jusqu'à 180 millions de dollars US et de redevances échelonnées Liège, Belgique, 3 février 2021 - Imcyse, une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies actives et spécifiques pour le traitement de maladies auto-immunes sévères, a annoncé ce jour la signature d'un accord de collaboration de recherche et de licence avec Pfizer Inc. (NYSE : PFE) dans le cadre du programme contre la polyarthrite rhumatoïde (PR) d'Imcyse basé sur la technologie Imotope(TM) de l'entreprise. À la suite du succès de la collaboration de recherche initiée en 2017, les entreprises ont signé cet accord de licence afin de développer des Imotopes(TM) pour le traitement potentiel de la PR. Au cours de la période initiale, les deux entreprises collaboreront en vue de développer les candidats principaux existants et de poursuivre l'optimisation de molécules potentielles. Dans un second temps, Pfizer prendra en main le développement clinique ainsi que la commercialisation du programme. Selon les termes de l'accord, Imcyse percevra un paiement initial et Pfizer prendra une participation au capital d'Imcyse, exécutable lors d'un prochain tour de financement. Imcyse est par ailleurs éligible pour recevoir des paiements d'étapes pour un total pouvant aller jusqu'à 180 millions de dollars US, en plus de redevances échelonnées. En outre, Mike Vincent, MD, PhD, Senior Vice President et Chief Scientific Officer de l'unité de recherche Inflammation et Immunologie chez Pfizer, entrera au Conseil consultatif scientifique d'Imcyse. Le lancement du programme PR a été financé en partie par une bourse de recherche du [Service public de Wallonie (SPW)], lequel soutient Imcyse depuis des années - y compris au travers d'aides supplémentaires -, permettant ainsi à l'entreprise et à ses programmes d'atteindre un niveau de développement suffisamment avancé pour ce type de partenariat industriel. Denis Bedoret, CEO d'Imcyse : « Cet accord de licence constitue de la part d'un leader mondial de l'industrie pharmaceutique une validation et un signe de confiance envers notre plateforme technologique Imotope(TM). Nous sommes ravis de renforcer notre fructueuse collaboration en vue de développer des Imotopes(TM) pour la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune très répandue. Notre objectif primordial est de mettre au point des traitements curatifs pour les affections auto-immunes au profit des patients du monde entier. Pour des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, la meilleure façon d'y parvenir nous semble être de faire appel à des partenaires tels que Pfizer. » La plateforme Imotope(TM) d'Imcyse représente une approche de nouvelle génération potentiellement curative des maladies auto-immunes sévères. Les Imotopes(TM) génèrent des lymphocytes T qui éliminent de manière ciblée la voie de progression aberrante de la maladie sans affecter le reste du système immunitaire. Le programme principal de l'entreprise entre dans la phase 2 pour le diabète de type 1 et les essais cliniques de son candidat pour la sclérose en plaques devraient commencer d'ici 2022. Mike Vincent, CSO, Pfizer Inflammation et Immunologie : « Je suis ravi de rejoindre le Conseil consultatif scientifique d'Imcyse et je suis très heureux que Pfizer participe au développement de la technologie Imotope(TM) dans le domaine de la PR. Pfizer s'engage à répondre aux besoins des patients dans le domaine de la rhumatologie et la plateforme technologique d'Imcyse propose une approche scientifique unique que nous sommes impatients d'explorer plus avant. » ### À PROPOS D'IMCYSE Imcyse est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies actives et spécifiques pour le traitement de maladies auto-immunes sévères. La plateforme technologique sans équivalent de la société lui permet de cibler spécifiquement les cellules immunitaires impliquées dans la destruction de l'organe malade. Les Imotopes(TM) spécifiques de la maladie, qui sont des peptides modifiés, génèrent des cellules T dites « lymphocytes CD4 cytolytiques », lesquelles éliminent les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes spécifiques d'autoantigènes. Au fil du temps, l'effet Imotope(TM) aide à prévenir et à traiter des maladies pour lesquelles il n'existe actuellement aucune alternative curative, voire à guérir potentiellement le patient sans provoquer une immunodépression généralisée. La société a établi une preuve de concept dans plusieurs indications et a lancé un programme clinique de phase 2 sur le diabète de type 1, avec des résultats prometteurs, déjà observés au cours des essais de phase 1. Au-delà du diabète de type 1, Imcyse est en train de développer un pipeline d'Imotopes(TM) pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes. Créée en 2011 en tant que spin-off de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Imcyse a depuis transféré son siège à Liège (Belgique). www.imcyse.com CONTACT : Imcyse S.A. Denis Bedoret CEO E-mail : contact@imcyse.com INFORMATION DES MÉDIAS : MC Services AG Anne Hennecke/Brittney Sojeva E-mail : imcyse@mc-services.eu Tél. : +49 (0) 211-529-252-14

