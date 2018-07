Imerys : dans le rouge après ses résultats

30/07/2018 | 11:10

Imerys recule de 1,6% après la publication d'un résultat net part du groupe en progression de 12,7% à 194,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, ainsi que d'un résultat opérationnel courant en hausse de 7,7% à 283,8 millions.



Le chiffre d'affaires s'élève à 2.310,5 millions d'euros, en hausse de 11,9% qui reflète une croissance à périmètre et changes constants pro forma de 5,3%, traduisant notamment un effet prix-mix positif dans toutes les branches, en progrès de 3,7%.



Fort de ses performances du premier semestre, le groupe de spécialités minérales se dit confiant dans sa capacité à faire progresser, en 2018, son résultat courant net de l'ordre de 7% sur une base pro forma, à environnement de marchés et de devises constants.



