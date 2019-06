Immigration-Le Mexique envisage de devenir un "pays tiers sûr"

MEXICO CITY, 10 juin (Reuters) - Le gouvernement mexicain serait prêt à engager avec les Etats-Unis des négociations sur un statut de "pays tiers sûr" si l'immigration à la frontière entre le Mexique et le territoire américain ne se réduit pas dans un délai de 45 jours, a annoncé le ministre mexicain des Affaires étrangères, lundi.

Suivant cet accord, les migrants originaires d'autres pays d'Amérique centrale et tentant de gagner les Etats-Unis seraient dans l'obligation de présenter leur demande d'asile aux autorités mexicaines et non plus américaines une fois la frontière franchie.

"Nous pourrions engager des discussions ce qu'ils (les Américains) souhaitent, à savoir que le Mexique devienne un pays tiers sûr", a déclaré le ministre Marcelo Ebreard sur la radio mexicaine.

Donald Trump, qui menace d'imposer des taxes douanières sur les produits mexicains si le gouvernement de Mexico n'accentue pas sa lutte contre l'immigration illégale, a annoncé lundi qu'un accord avait été trouvé et qu'il serait dévoilé "très prochainement".

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a affirmé pour sa part que les Etats-Unis n'avaient proposé aucun soutien financier au Mexique pour mettre en oeuvre un accord sur l'immigration.

(Daina Beth Solomon et Diego Ore avec Lesley Wroughton à Washington; Pierre Sérisier pour le service français)