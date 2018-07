WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - La présidence américaine laissera le gouvernement fédéral suspendre ses activités si les démocrates refusent de soutenir la réforme de législation encadrant l'immigration aux Etats-Unis, a prévenu dimanche Donald Trump.

"Je serais disposé à "fermer" le gouvernement si les Démocrates ne nous donnent pas les voix pour la sécurité aux frontières, qui concernr le Mur ! Il faut se débarrasser de la loterie (...) et aller vers un système d'immigration fondé sur le MERITE ! Nous avons besoin que des gens fantastiques viennent dans notre pays", a écrit le président américain sur Twitter.

Promesse électorale de Donald Trump, la réforme de la législation de l'immigration qu'il prône est un vaste sujet de controverse aux Etats-Unis.

Parmi les propositions du président américain, figure la construction d'une clôture de sécurité, qu'il appelle le "mur", à la frontière mexicaine. Il entend ainsi endiguer les flux migratoires qui proviennent d'Amérique centrale et qui constituent selon lui une menace pour la sécurité.

Il réclame en outre, pour certains pays, la fin du système de loterie pour l'attribution de la carte verte (carte de résident) et la limitation du regroupement familial aux épouses et enfants mineurs, excluant les parents, les enfants majeurs les frères et soeurs. (Reporting by Doina Chiacu; Editing by Lisa Shumaker)