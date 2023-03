La libraire Zulema Diaz a fui son Pérou natal après avoir été kidnappée, battue et volée, dans l'espoir de trouver la sécurité aux États-Unis. Au lieu de cela, elle a connu le sans-abrisme et le harcèlement sexuel alors qu'elle travaillait au noir dans l'équipe de nettoyage d'un hôpital.

Ainsi, lorsque Mme Diaz, 46 ans, a appris que la ville de New York distribuait des tickets de bus gratuits, elle a sauté dans un bus pour Plattsburgh, une ville proche de la frontière canadienne, puis a pris un taxi pour se rendre au point de passage irrégulier de Roxham Road afin d'entrer au Canada et de déposer une demande d'asile.

La forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile entrant au Canada par des points de passage non officiels - y compris de nombreux demandeurs dont les billets de bus ont été payés par la ville de New York et des organismes d'aide - intensifie la pression sur le Premier ministre Justin Trudeau pour qu'il parvienne à un accord avec le président Joe Biden afin de fermer l'ensemble de la frontière terrestre à la plupart des demandeurs d'asile.

Le ministre canadien de l'immigration, Sean Fraser, a discuté de l'immigration irrégulière avec le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à Washington cette semaine. M. Trudeau a déclaré qu'il soulèverait la question lors de la visite de M. Biden à Ottawa les 23 et 24 mars.

De nombreux arrivants ont renoncé à demander l'asile aux États-Unis, dissuadés par les longs délais de traitement et les définitions restrictives de l'asile, selon les responsables de l'aide et les entretiens avec les demandeurs d'asile.

Par une journée enneigée de la fin février, environ trois douzaines de demandeurs d'asile, certains portant des valises, d'autres des sacs à dos, ont marché sur un chemin enneigé de l'État de New York jusqu'au Québec.

Pour Mme Diaz, la prise en charge par la ville du trajet jusqu'à Plattsburgh, d'un montant d'environ 150 dollars, proposait une motivation supplémentaire pour prendre une décision qu'elle pesait depuis des mois.

"Cela s'est présenté comme un miracle", a-t-elle déclaré. Après son arrivée aux États-Unis en juin de l'année dernière, elle a reçu une date de comparution devant le tribunal de l'immigration américain en janvier 2024.

"Je me suis sentie protégée aux États-Unis, il faut juste beaucoup de temps pour traiter les documents".

Depuis 2007, la ville de New York fournit des billets de bus et d'avion aux sans-abri qui peuvent justifier d'une source de soutien dans d'autres villes ou pays. Les groupes d'aide aux réfugiés ont commencé à proposer des billets de bus gratuits aux migrants en août de l'année dernière, mais ont déclaré avoir arrêté en novembre pour des raisons de coût. La ville de New York a déclaré avoir commencé son effort en septembre.

Le bureau du maire de New York, Eric Adams, n'a pas voulu dire combien de billets la ville et les organisations caritatives partenaires avaient achetés pour les migrants. Reuters a demandé des commentaires aux porte-parole de la mairie, Kate Smart et Fabien Levy, au bureau du maire chargé des questions d'immigration, au département des services aux sans-abri et à SLSCO, l'entreprise chargée de la distribution des billets.

Kate Smart a déclaré que les migrants choisissaient leur destination.

"Pour être clair, la ville de New York n'a pas envoyé de personnes au Canada", a déclaré Mme Smart. "Nous voulons aider les demandeurs d'asile à stabiliser leur vie, que ce soit à New York ou ailleurs.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a refusé de commenter les temps utiles du système d'asile américain. L'administration Biden a appelé le Congrès à réviser les lois sur l'immigration.

Près de 40 000 demandeurs d'asile sont entrés au Canada par des passages frontaliers irréguliers depuis les États-Unis l'année dernière - neuf fois plus qu'en 2021, lorsque les restrictions liées à la pandémie étaient encore en place, et plus du double des près de 17 000 qui ont traversé en 2019. Près de 5 000 sont entrés au cours du seul mois de janvier, selon les chiffres les plus récents du gouvernement canadien.

Le Canada a accepté plus de 46 % des demandes d'asile irrégulières au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, selon les données du gouvernement canadien. Les tribunaux américains de l'immigration ont approuvé 14 % des demandes d'asile au cours de la même période, selon les données du gouvernement américain.

À la fin de l'année dernière, le Canada comptait plus de 70 000 demandes d'asile en attente. Les États-Unis comptaient environ 788 000 demandes d'asile en instance devant les tribunaux de l'immigration.

Les ressortissants nigérians, haïtiens et colombiens représentaient près de la moitié des demandes irrégulières au Canada, selon des données de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui n'avaient pas été publiées auparavant.

LES GENS SONT DÉCOURAGÉS

Si l'accord sur les tiers pays sûrs autorise les autorités américaines et canadiennes à refouler les demandeurs d'asile dans les deux sens aux points d'entrée officiels, il ne s'applique pas aux points de passage non officiels tels que Roxham Road.

Un représentant du gouvernement canadien, qui n'a pas été autorisé à s'exprimer officiellement, a déclaré à Reuters que les États-Unis n'étaient guère enclins à accepter d'étendre l'accord à l'ensemble des 4 000 miles de frontière.

Aux États-Unis, les demandeurs d'asile attendent en moyenne plus de quatre ans avant de comparaître devant un tribunal de l'immigration, selon le Transactional Records Access Clearinghouse de l'université de Syracuse. Selon les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, il faut attendre au moins six mois après le dépôt d'une demande de statut de réfugié pour obtenir un permis de travail.

"Les gens sont découragés par la longueur des délais pour obtenir des documents de travail et des audiences sur l'asile", a déclaré Ilze Thielmann, directrice de Team TLC NYC, qui aide les migrants arrivant à New York.

Au Canada, le temps de traitement moyen des demandes d'asile était de 25 mois au cours des 10 premiers mois de 2022. Cela représente une augmentation par rapport aux 15 mois de 2019, selon la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Raymond Theriault, 47 ans, a déclaré qu'il avait quitté son domicile dans la ville minière nicaraguayenne de Bonanza dans le but d'entrer en contact avec des parents au Canada, où, selon lui, son défunt père est né.

M. Theriault a déclaré qu'il avait eu du mal à trouver un emploi stable et que les autorités locales l'avaient empêché d'ouvrir un petit restaurant de fruits de mer après qu'il eut critiqué le gouvernement.

Après être entré aux États-Unis à El Paso en novembre, il a rendu visite à sa fille en Virginie occidentale et est entré au Canada à Roxham Road le mois dernier. À New York, il a payé 140 dollars pour un billet de bus jusqu'à Plattsburgh.

Aujourd'hui, dans un hôtel payé par le gouvernement à Niagara Falls, il se dit satisfait de sa décision d'aller au Canada.

"Il y a plus de soutien, ils sont plus humanitaires", a-t-il déclaré. "Aux États-Unis, si vous mourez de faim, c'est votre problème.

Le gouvernement québécois a déclaré que l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile mettait à rude épreuve sa capacité à héberger des personnes et à fournir des services de base. Le gouvernement fédéral a déclaré avoir relocalisé plus de 5 500 demandeurs d'asile dans d'autres provinces depuis juin, ce qui est une première.

Dans son bureau du centre-ville de Montréal, Pierre-Luc Bouchard, avocat spécialisé dans le droit des réfugiés, a déclaré qu'il n'avait jamais été aussi occupé.

"Mes ressources sont limitées. Je ne peux pas prendre tout le monde", a-t-il déclaré. Mon personnel commence à en avoir assez de dire "non".

DES CHIFFRES EN HAUSSE DANS LES DEUX SENS

Les passages clandestins vers les États-Unis sont également en augmentation.

L'U.S. Border Patrol a déclaré avoir appréhendé plus de 2 200 personnes traversant entre les points d'entrée au cours des quatre mois écoulés depuis octobre, soit presque autant que pour l'ensemble de l'année fiscale 2022. Elle a indiqué avoir déployé 25 agents supplémentaires sur la partie de la frontière qui comprend Champlain, dans l'État de New York, où la plupart des migrants ont été appréhendés.

Les experts en immigration ont déclaré que la fermeture de la frontière aux demandeurs d'asile pourrait pousser les migrants à emprunter des itinéraires encore plus risqués. L'année dernière, une famille indienne de quatre personnes est morte de froid dans la province canadienne du Manitoba alors qu'elle tentait de franchir la frontière avec les États-Unis.

"Vous verrez des gens faire des choix plus risqués et plus dangereux et nous verrons plus de tragédies se produire", a déclaré Jamie Chai Yun Liew, professeur de droit de l'immigration à l'université d'Ottawa.