Anthony

BONDAIN



239 Publicité Du même auteur Avis d'analystes du jour : LVMH, BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole, Equinor, Swatch, Shell... EN DIRECT DES MARCHES : Renault, AB Science, Total, Groupe ADP, Amazon, Tesla, Uber... Immigration : ce que Trump reproche aux Mexicains Another brick in the wall Tesla : Made in China AB Science : deux, c'est mieux Immigration : ce que Trump reproche aux Mexicains 1 31/05/2019 | 09:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les Etats-Unis menacent depuis cette nuit le Mexique de surtaxes commerciales croissantes si le pays ne coupe pas l'immigration en provenance d'Amérique du Sud. Au-delà de la rhétorique partisane, jamais absente du discours présidentiel, la lecture du communiqué diffusé par la Maison Blanche sur les mesures qui vont être adoptées contre le Mexique apporte plus d'éléments que le tweet nocturne rageur de Donald Trump. Nous vous en livrons une traduction in extenso.



La coopération passive du Mexique pour permettre cette incursion massive constitue une menace urgente et extraordinaire pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis. Le Mexique dispose de lois très strictes en matière d'immigration et pourrait facilement mettre un terme au flux illégal de migrants, notamment en les renvoyant dans leur pays d'origine. En outre, le Mexique pourrait rapidement et facilement empêcher les étrangers en situation irrégulière de franchir sa frontière Sud avec le Guatemala.



Pendant des décennies, les États-Unis ont subi les conséquences graves et dangereuses de l'immigration illégale. Malheureusement, le Mexique a laissé cette situation perdurer pendant de nombreuses années, qui ne fait qu'empirer avec le temps. D'un point de vue sécuritaire, de sécurité nationale, militaire, économique et humanitaire, nous ne pouvons permettre que cette catastrophe majeure se poursuive. La situation actuelle est profondément injuste pour le contribuable américain, qui supporte le coût financier extraordinaire imposé par la migration illégale à grande échelle. Pire encore, les pertes en vies humaines sont terribles et évitables. Certains des gangs les plus meurtriers et les plus vicieux de la planète opèrent juste de l'autre côté de notre frontière et terrorisent des communautés innocentes.



Le Mexique doit intervenir et résoudre ce problème. Nous accueillons les personnes qui viennent légalement aux États-Unis, mais nous ne pouvons permettre que nos lois soient enfreintes et que nos frontières soient violées. Pendant des années, le Mexique ne nous a pas traités équitablement, mais nous affirmons maintenant nos droits en tant que nation souveraine.



Pour faire face à la situation d'urgence à la frontière Sud, j'invoque les pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur les Pouvoirs Economiques d'Urgence Internationaux. Par conséquent, à compter du 10 juin 2019, les États-Unis imposeront un tarif de 5% sur toutes les marchandises importées du Mexique. Si la crise de l'immigration clandestine est atténuée par des mesures efficaces prises par le Mexique, à déterminer à notre seule discrétion et jugement, les tarifs seront supprimés. Si la crise persiste, cependant, les tarifs seront augmentés à 10% le 1er juillet 2019. De même, si le Mexique n'a toujours pas pris de mesures pour réduire considérablement ou éliminer le nombre d'étrangers illégaux qui traversent son territoire pour entrer aux États-Unis, les droits de douane seront portés à 15% le 1er août 2019, à 20% le 1er septembre 2019 et à 25% le 1er octobre 2019. Les droits de douane resteront en permanence au niveau de 25% jusqu'à ce que le Mexique mette un terme substantiel à l'afflux illégal d'étrangers qui traversent son territoire. Les travailleurs qui entrent au Canada par le processus d'admission légal, y compris ceux qui travaillent dans des fermes, des ranchs et d'autres entreprises, auront un accès facilité.



Si le Mexique n'agit pas, les droits de douane resteront à un niveau élevé et les entreprises situées au Mexique pourraient commencer à retourner aux États-Unis pour fabriquer leurs produits et leurs marchandises. Les entreprises qui déménagent aux États-Unis ne paieront pas les tarifs douaniers et ne seront touchées en aucune façon.



Au fil des ans, le Mexique a gagné des sommes d'argent considérables dans ses relations avec les États-Unis, et cela comprend le nombre considérable d'emplois qui quittent notre pays.



Si le Mexique choisit de ne pas coopérer à la réduction de la migration illégale, l'imposition durable de tarifs douaniers entraînera un retour massif d'emplois dans les villes et villages américains. Rappelez-vous, notre grand pays a été la "tirelire" dont tout le monde veut seulement profiter. La différence, c'est que maintenant, nous défendons fermement et avec force les intérêts des États-Unis.



Nous sommes convaincus que le Mexique peut agir et agira rapidement pour aider les États-Unis à mettre fin à ce problème à long terme, dangereux et profondément injuste. Les États-Unis ont été très bons avec le Mexique pendant de nombreuses années. Nous demandons maintenant que le Mexique fasse immédiatement sa juste part pour mettre fin à l'utilisation de son territoire comme voie d'immigration illégale dans notre pays.



Les cartels et les coyotes (passeurs, ndlr) ont un impact de plus en plus grand sur le côté mexicain de notre frontière Sud. Il s'agit là d'une grave menace qui doit être résolument éliminée. Ces organisations criminelles sans scrupules et impitoyables font des milliards de dollars et ruinent d'innombrables vies. Le Mexique doit faire régner l'ordre public de son côté de la frontière.



Les démocrates au Congrès sont pleinement conscients de cette terrible situation et refusent pourtant d'aider de quelque manière que ce soit. C'est un manquement total à leurs devoirs. La crise des migrants est une calamité qui doit maintenant être résolue - et peut facilement être résolue - au Congrès. Nos lois sur l'asile, notre système judiciaire, notre système d'arrestation avec remise en liberté, la loterie des visas, la migration en chaîne et bien d'autres échappatoires peuvent tous être corrigés rapidement. Lorsque cela se produira, les mesures annoncées aujourd'hui pourront être réduites ou supprimées plus facilement.



Les États-Unis sont un grand pays qui ne peut plus être exploité en raison de ses lois stupides et irresponsables en matière d'immigration. Dans l'intérêt de notre peuple et de notre avenir, ces lois abominables doivent être changées immédiatement.



En même temps, le Mexique ne peut permettre à des centaines de milliers de personnes d'affluer sur ses terres et dans notre pays, violant ainsi le territoire souverain des États-Unis. Si le Mexique ne prend pas de mesures décisives, le prix à payer sera élevé.



Nous attendons donc avec intérêt et apprécierons les mesures rapides et efficaces que le Mexique, nous l'espérons, prendra immédiatement.



En tant que président des États-Unis, mon plus grand devoir est la défense du pays et de ses citoyens. Une nation sans frontières n'est pas une nation du tout. Je ne tolérerai plus que notre souveraineté soit bafouée, que nos lois soient violées ou que nos frontières ne soient plus respectées".



Traduit avec la complicité de DeepL.com. Source : "Comme tout le monde le sait, les États-Unis d'Amérique ont été envahis par des centaines de milliers de personnes entrées illégalement dans notre pays par le Mexique. Cet afflux soutenu d'étrangers illégaux a des conséquences profondes sur tous les aspects de notre vie nationale, submergeant nos écoles, surpeuplant nos hôpitaux, drainant notre système d'aide sociale et causant un nombre incalculable de crimes. Des membres de gangs, des contrebandiers, des trafiquants d'êtres humains, des drogues illégales et des narcotiques de toutes sortes affluent depuis l'autre côté de la frontière Sud et directement dans nos collectivités. Des milliers de vies innocentes sont prises chaque année à cause de ce chaos anarchique. Cela doit cesser MAINTENANT !La coopération passive du Mexique pour permettre cette incursion massive constitue une menace urgente et extraordinaire pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis. Le Mexique dispose de lois très strictes en matière d'immigration et pourrait facilement mettre un terme au flux illégal de migrants, notamment en les renvoyant dans leur pays d'origine. En outre, le Mexique pourrait rapidement et facilement empêcher les étrangers en situation irrégulière de franchir sa frontière Sud avec le Guatemala.Pendant des décennies, les États-Unis ont subi les conséquences graves et dangereuses de l'immigration illégale. Malheureusement, le Mexique a laissé cette situation perdurer pendant de nombreuses années, qui ne fait qu'empirer avec le temps. D'un point de vue sécuritaire, de sécurité nationale, militaire, économique et humanitaire, nous ne pouvons permettre que cette catastrophe majeure se poursuive. La situation actuelle est profondément injuste pour le contribuable américain, qui supporte le coût financier extraordinaire imposé par la migration illégale à grande échelle. Pire encore, les pertes en vies humaines sont terribles et évitables. Certains des gangs les plus meurtriers et les plus vicieux de la planète opèrent juste de l'autre côté de notre frontière et terrorisent des communautés innocentes.Le Mexique doit intervenir et résoudre ce problème. Nous accueillons les personnes qui viennent légalement aux États-Unis, mais nous ne pouvons permettre que nos lois soient enfreintes et que nos frontières soient violées. Pendant des années, le Mexique ne nous a pas traités équitablement, mais nous affirmons maintenant nos droits en tant que nation souveraine.Pour faire face à la situation d'urgence à la frontière Sud, j'invoque les pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur les Pouvoirs Economiques d'Urgence Internationaux. Par conséquent, à compter du 10 juin 2019, les États-Unis imposeront un tarif de 5% sur toutes les marchandises importées du Mexique. Si la crise de l'immigration clandestine est atténuée par des mesures efficaces prises par le Mexique, à déterminer à notre seule discrétion et jugement, les tarifs seront supprimés. Si la crise persiste, cependant, les tarifs seront augmentés à 10% le 1er juillet 2019. De même, si le Mexique n'a toujours pas pris de mesures pour réduire considérablement ou éliminer le nombre d'étrangers illégaux qui traversent son territoire pour entrer aux États-Unis, les droits de douane seront portés à 15% le 1er août 2019, à 20% le 1er septembre 2019 et à 25% le 1er octobre 2019. Les droits de douane resteront en permanence au niveau de 25% jusqu'à ce que le Mexique mette un terme substantiel à l'afflux illégal d'étrangers qui traversent son territoire. Les travailleurs qui entrent au Canada par le processus d'admission légal, y compris ceux qui travaillent dans des fermes, des ranchs et d'autres entreprises, auront un accès facilité.Si le Mexique n'agit pas, les droits de douane resteront à un niveau élevé et les entreprises situées au Mexique pourraient commencer à retourner aux États-Unis pour fabriquer leurs produits et leurs marchandises. Les entreprises qui déménagent aux États-Unis ne paieront pas les tarifs douaniers et ne seront touchées en aucune façon.Au fil des ans, le Mexique a gagné des sommes d'argent considérables dans ses relations avec les États-Unis, et cela comprend le nombre considérable d'emplois qui quittent notre pays.Si le Mexique choisit de ne pas coopérer à la réduction de la migration illégale, l'imposition durable de tarifs douaniers entraînera un retour massif d'emplois dans les villes et villages américains. Rappelez-vous, notre grand pays a été la "tirelire" dont tout le monde veut seulement profiter. La différence, c'est que maintenant, nous défendons fermement et avec force les intérêts des États-Unis.Nous sommes convaincus que le Mexique peut agir et agira rapidement pour aider les États-Unis à mettre fin à ce problème à long terme, dangereux et profondément injuste. Les États-Unis ont été très bons avec le Mexique pendant de nombreuses années. Nous demandons maintenant que le Mexique fasse immédiatement sa juste part pour mettre fin à l'utilisation de son territoire comme voie d'immigration illégale dans notre pays.Les cartels et les coyotes (passeurs, ndlr) ont un impact de plus en plus grand sur le côté mexicain de notre frontière Sud. Il s'agit là d'une grave menace qui doit être résolument éliminée. Ces organisations criminelles sans scrupules et impitoyables font des milliards de dollars et ruinent d'innombrables vies. Le Mexique doit faire régner l'ordre public de son côté de la frontière.Les démocrates au Congrès sont pleinement conscients de cette terrible situation et refusent pourtant d'aider de quelque manière que ce soit. C'est un manquement total à leurs devoirs. La crise des migrants est une calamité qui doit maintenant être résolue - et peut facilement être résolue - au Congrès. Nos lois sur l'asile, notre système judiciaire, notre système d'arrestation avec remise en liberté, la loterie des visas, la migration en chaîne et bien d'autres échappatoires peuvent tous être corrigés rapidement. Lorsque cela se produira, les mesures annoncées aujourd'hui pourront être réduites ou supprimées plus facilement.Les États-Unis sont un grand pays qui ne peut plus être exploité en raison de ses lois stupides et irresponsables en matière d'immigration. Dans l'intérêt de notre peuple et de notre avenir, ces lois abominables doivent être changées immédiatement.En même temps, le Mexique ne peut permettre à des centaines de milliers de personnes d'affluer sur ses terres et dans notre pays, violant ainsi le territoire souverain des États-Unis. Si le Mexique ne prend pas de mesures décisives, le prix à payer sera élevé.Nous attendons donc avec intérêt et apprécierons les mesures rapides et efficaces que le Mexique, nous l'espérons, prendra immédiatement.En tant que président des États-Unis, mon plus grand devoir est la défense du pays et de ses citoyens. Une nation sans frontières n'est pas une nation du tout. Je ne tolérerai plus que notre souveraineté soit bafouée, que nos lois soient violées ou que nos frontières ne soient plus respectées".Traduit avec la complicité de DeepL.com. Source : communiqué de presse de la Maison Blanche

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue