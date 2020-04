Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En avril, une quinzaine de banques ont remonté leurs taux de crédit immobilier dans des proportions assez significatives, révèle le courtier Vousfinancer. Globalement, la plupart des hausses constatées sont aux alentours de 0,15 à 0,25 %, alors que le taux d'emprunt d'Etat à 10 ans avoisine 0%. Les taux moyens sont actuellement de 1,20 % sur 15 ans, 1,40 % sur 20 ans et 1,60 % sur 25 ans, en hausse de 0,05 point.Les banques anticipent une hausse des conditions de refinancement dans les mois à venir et souhaitent reconstituer leurs marges à un moment où il y a moins de concurrence car elles sont actuellement peu nombreuses à accepter encore de traiter les nouvelles demandes de prêt… " analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.Durant les 3 premières semaines de confinement, chez Vousfinancer, les demandes de prêt ont chuté de 72 % et les dossiers envoyés aux banques de 58 %.Si le marché immobilier est actuellement en mode veille, la signature il y a quelques jours d'un décret autorisant les signatures d'acte à distance pourrait venir fluidifier les transactions en cours et permettre d'anticiper au mieux la reprise en évitant un embouteillage dans les études au moment du déconfinement, souligne le courtier.