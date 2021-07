Immobilière Dassault : Résultats semestriels 2021

Regulatory News:

Le Directoire de la société Immobilière Dassault (Paris:IMDA), réuni le 20 juillet 2021 sous la présidence de Monsieur Olivier Costa de Beauregard, a arrêté les comptes semestriels1 au 30 juin 2021, qui ont été présentés au Conseil de surveillance réuni le 22 juillet 2021.

Evénements marquants du 1er semestre 2021

Malgré le contexte de crise sanitaire qui a perduré au cours du 1er semestre 2021, Immobilière Dassault a continué la politique de revalorisation de son portefeuille avec la poursuite des travaux de rénovation, notamment au 16 rue de la Paix (Paris 2ème) et au 22 rue Chauchat (Paris 9ème) et le ravalement de l’immeuble 61 rue de Monceau (Paris 8ème). La société a également réceptionné les travaux sur l’immeuble 2 rue Lepic (Paris 18ème), permettant son ouverture au cours du 3ème trimestre 2021.

En termes de rotation du portefeuille, Immobilière Dassault a conclu au cours du mois de mai plusieurs cessions des actifs non stratégiques dégageant une plus-value totale de 2,2 M€ :

83 avenue Charles de Gaulle (Neuilly-sur-Seine),

2 ter rue Royale (Versailles),

1 avenue Niel (Paris 17ème)

Quant à la gestion locative, plusieurs baux ont été mis en œuvre au cours du semestre, notamment :

prise d’effet, au 1 er janvier 2021, des accords signés avec le locataire actuel CHRISTIAN DIOR COUTURE du 127 avenue des Champs-Elysées et du 26 rue Vernet (Paris 8 ème ) pour la totalité de l’immeuble, sur une période de 12 ans.

janvier 2021, des accords signés avec le locataire actuel CHRISTIAN DIOR COUTURE du 127 avenue des Champs-Elysées et du 26 rue Vernet (Paris 8 ) pour la totalité de l’immeuble, sur une période de 12 ans. prise d’effet, au 1er février 2021, du bail avec la société RH Paris (Restoration Hardware) sur l’immeuble du 23 avenue des Champs-Elysées (Paris 8ème), d’une durée ferme de 12 ans et assorti d’une promesse de renouvellement sur une période de 9 ans.

Au mois de mai 2021, la société a distribué à ses actionnaires un dividende en numéraire de 6,7 M€, soit 1 € par action.

Résultats consolidés du 1er semestre 2021

En milliers d’euros S1 2021 S1 2020 Revenus locatifs 12 880 10 531 Résultat opérationnel courant 10 049 7 807 Résultat des cessions des immeubles de placement 2 179 0 Résultat des ajustements des valeurs des immeubles de placement 17 015 48 797 Résultat opérationnel 29 243 56 603 Coût de l'endettement net -2 632 -2 581 Ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts 844 641 Résultat net part du Groupe 27 534 55 183 Cash-flow courant hors variation BFR2 7 928 5 724 En millions d’euros 30.06.2021 31.12.2020 Capitaux propres 541,6 520,8 Valeur du patrimoine2 (hors droits2) 813,1 816,6 ANR Ajusté2 (hors droits) par action en euros 80,71 77,75

- Au cours du 1er semestre 2021, les revenus locatifs ont progressé de 22,3% par rapport au 1er semestre 2020. Ils s’élèvent à 12,9 M€, sous l’effet de l’entrée en vigueur de nouveaux baux, notamment sur les immeubles de l’avenue des Champs Elysées.

- Le résultat opérationnel ressort à 29,2 M€ au 30 juin 2021.

- Le cash-flow courant hors variation du BFR atteint 7,9 M€ au 30 juin 2021 contre 5,7 M€ au 30 juin 2020.

Patrimoine

Au 30 juin 2021, le patrimoine d’Immobilière Dassault est composé de 18 actifs, essentiellement de bureaux, commerces, hôtels et musée principalement situés dans les quartiers prestigieux de Paris et de la 1ère couronne.

Le taux d’occupation du patrimoine d’Immobilière Dassault s’établit à 89,5% au 30 juin 2021 contre 90,6% au 31 décembre 2020, compte tenu de la vacance locative volontairement maintenue sur des actifs en cours restructuration.

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 30 juin 2021, l’actif net réévalué (hors droits) s’élève à 541,6 M€ contre 520,8 M€ au 31 décembre 2020.

L’ANR Ajusté hors droits s’élève à 80,71 € par action au 30 juin 2021, en hausse de 3,8% par rapport à son niveau du 31 décembre 2020.

Le cours de l’action au 30 juin 2021 (59,4 €) faisait ressortir une décote de 26,4% par rapport à l’ANR Ajusté hors droits.

Structure financière solide

Au 30 juin 2021, les capitaux propres part du groupe d’Immobilière Dassault reflètent l’actif net réévalué dans la mesure où tous les immeubles de placement sont inscrits en « valeur de marché » au bilan et s’élèvent à 541,6 M€ contre 520,8 M€ au 31 décembre 2020.

Le ratio Loan-To-Value ressort à 29,46% de la valeur du patrimoine (droits inclus), en amélioration par rapport à 32,13% au 31 décembre 2020 et largement en-dessous de la limite des 50% qu’Immobilière Dassault s’est engagée à respecter.

Le ratio ICR de couverture du service de la dette ressort à 3,82 au 30 juin 2021 contre 2,74 au

31 décembre 2020 et reste supérieur au ratio de référence de 2,00.

Perspectives

Immobilière Dassault poursuivra son travail d’asset management et de gestion locative pour optimiser la valeur de son patrimoine et maintenir son rendement au meilleur niveau. A la suite du recentrage de ses actifs sur les meilleures localisations du quartier des affaires parisien, Immobilière Dassault poursuivra une politique d’investissement conforme à sa stratégie d’acquisition d’actifs de bureaux et de commerces à fort potentiel.

Dans un contexte de compétitivité extrême dans le segment des actifs prime à Paris et de baisse constante des taux de rendement, la Société adoptera une politique de grande prudence, et orientera davantage ses acquisitions sur des actifs complexes, nécessitant un travail d’asset management et de restructuration, porteurs de création de valeur plus importante à moyen terme.

Ce travail de restructuration sera mené en adéquation avec la politique environnementale vertueuse visant à améliorer l’empreinte environnementale de son patrimoine, à chaque fois que cela sera possible.

Annexe : glossaire

Cash-flow courant Flux nets de trésorerie générés par l’activité. Cash-flow courant hors variation du BFR Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement. Valeur du patrimoine Total du patrimoine immobilier au bilan consolidé. Droits Droits qui seraient supportés par un tiers lors de l'acquisition des immeubles figurant à l'actif du Groupe. Loan To Value (LTV) Ratio de couverture de la dette : Dette financière nette / valeur du patrimoine droits inclus. Interest Coverage Ratio (ICR) Ratio de couverture du service de la dette : Résultat opérationnel courant / Coût de l'endettement financier net. ANR Ajusté L’actif net réévalué (ANR) est égal aux Capitaux propres consolidés - part groupe dans la mesure où les immeubles de placement sont inscrits au bilan en « valeur de marché » hors droits. L’actif net réévalué ajusté correspond aux capitaux propres consolidés retraités de la juste valeur des instruments financiers de taux d’intérêts.

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2021, le patrimoine était composé de 18 actifs d’une valeur totale s’élevant à 813,1 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

1 Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

2 Voir glossaire en annexe

