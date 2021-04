Immobilière Dassault : Revenus locatifs du 1er trimestre 2021 en hausse de +24,7% à 6,6 M

Regulatory News:

Revenus locatifs du 1er trimestre 2021

En milliers d’euros T1 2021 T1 2020 Var. % Revenus locatifs 6 565 5 263 +24,7% Revenus locatifs à périmètre constant 6 565 5 263 +24,7%

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2021 atteignent 6,6 M€ contre 5,3 M€ au 1er trimestre 2020. Cette hausse de +24,7% s’explique notamment par l’entrée en vigueur des nouveaux baux sur les immeubles des 23 et 127 avenue des Champs Elysées (Paris 8ème).

Sur l’ensemble du patrimoine de l’Immobilière Dassault, le taux d’occupation au 31 mars 2021 est de 91,13%, en légère progression par rapport au taux de 90,65% constaté au 31 décembre 2020. Une vacance locative est volontairement maintenue sur l’immeuble du 16 rue de la Paix (Paris 2ème) en vue de sa restructuration et celui du 22 rue Chauchat (Paris 9ème) où les travaux devraient s’achever au 2ème trimestre 2021.

Malgré la crise sanitaire qui se prolonge, l’activité de l’Immobilière Dassault a été dynamique au cours du 1er trimestre 2021, avec la signature de plusieurs promesses de vente d’actifs en vue de leur cession à des prix supérieurs aux dernières valeurs d’expertise, à savoir :

L’immeuble situé au 83 avenue Charles de Gaulle (Neuilly-sur-Seine), dont la cession devrait être effective au cours du 2 ème trimestre 2021; et

trimestre 2021; et Les commerces du portefeuille C.P.P.J situés au 1 avenue Niel (Paris 17ème) et au 2 ter rue Royale (Versailles).

