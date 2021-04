ImmunoPrecise retient LifeSci Advisors en tant qu'agent officiel des relations avec les investisseurs

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA) un chef de file de la découverte et du développement d'agents thérapeutiques à service complet, annonce aujourd'hui avoir sélectionné LifeSci Advisors en tant qu'agent officiel des relations avec les investisseurs.

Jennifer Bath, présidente et CEO d'ImmunoPrecise Antibodies, déclare: "Nous avons le plaisir de collaborer avec LifeSci Advisors pour nous conseiller en matière de relations avec les investisseurs durant cette phase importante de l'évolution de notre Société. Avec plus de 500 clients sous contrat à l'échelle mondiale, nous nous réjouissons à l'idée de continuer la découverte et le développement d'anticorps propriétaires, tout en fournissant des services ORC à 70% des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques."

LifeSci Advisors ("LSA") emploie plus de 250 personnes et dispose d'une présence locale à New York, Chicago, Boston, Londres, Genève, Paris et Tel Aviv pour fournir des solutions complètes de communication et de recherche d'investisseurs aux sociétés des sciences du vivant. Grâce à ses partenariats, LSA accroît la visibilité de ses clients au sein de la communauté des investisseurs et informe les investisseurs quant aux opportunités de placement avec ses clients en organisant des tournées de présentation génériques, des événements avec des leaders d'opinion et des journées R&D, et des communications d'entreprise.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit, fondées sur les données, qui intègrent les avantages de divers répertoires immunitaires à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la Société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique, des anticorps de formats, valences et tailles variés, et de découvrir des anticorps via des épitopes multiples ou rares. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210421006109/fr/