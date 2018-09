ImocomPartners renforce ses équipes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ImocomPartners, la société de gestion française spécialiste des Retail Park, annonce le renforcement de ses équipes avec les nominations de Marion Cheguillaume et de Soline Le Corre respectivement aux postes de directeur du patrimoine et directeur de la commercialisation. Marion Cheguillaume, 40 ans, aura pour mission de définir et mettre en œuvre les actions de valorisation des Retail Park gérés par ImocomPartners. A ce titre, elle assure le pilotage des travaux et des prestataires de property management.Soline Le Corre, 34 ans, s'occupera d'optimiser l'occupation des Retail Park et les conditions locatives. Elle anime le réseau de commercialisateurs externes d'ImocomPartners.