De multiples études attestent d'une corrélation entre la détention d'actions par les initiés et la performance opérationnelle et boursière d'une entreprise cotée. Nous observons une surperformance moyenne de l'ordre de 3 à 4% par an pour les entreprises dont le management est dit "skin in the game". Cependant, une étude vient apporter de la nuance à ce résultat. Bienvenue dans Edgy Insights, notre nouveau format qui vulgarise des papiers de recherche sur la finance, l'investissement et la gestion de portefeuilles.

Une étude intitulée "Insider Ownership And Firm Performance : A Resource Dependence Perspective" réalisée par Te-Kuang Chou de la Southern Taiwan University of Science and Technology, publiée dans le Journal of Applied Business Research en mai 2015, a examiné la relation empirique entre la propriété interne ("insider ownership"), c'est-à-dire l'engagement actionnarial des principaux cadres dirigeants par la procession d'actions de l'entreprise, et la performance des entreprises taiwanaises.

Contexte de l'étude

Cette recherche s'appuie sur la théorie de la dépendance aux ressources et postule que les effets positifs de convergence des intérêts et les effets négatifs d'enracinement peuvent coexister dans divers contextes industriels. Le terme d'enracinement peut se définir comme la propension des cadres dirigeants à rester dans une routine, à ne pas développer de nouvelles compétences et à rester assis sur leurs acquis. Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont utilisé des modèles de régression de données de panel à effets fixes sur un échantillon de 1 156 observations effectives. Ils ont défini les contextes industriels en fonction de la complexité industrielle et de l'échelle de l'entreprise.

Résultats de l'étude

Les résultats de l'étude ont démontré que la propriété interne influence la performance des entreprises de manière différente selon le contexte industriel. Dans les contextes à haute complexité et à grande échelle, une forte propriété interne est associée à une performance inférieure, ce qui soutient l'argument de l'"enracinement" ("entrenchment").

Dans les industries à forte complexité, où les conditions commerciales évoluent rapidement, où la technologie et les connaissances associées progressent rapidement, où les relations verticales et horizontales entre entreprises sont complexes, les entreprises ont tendance à intégrer davantage de personnes extérieures ou de parties prenantes à leur conseil d'administration pour accéder aux ressources hétérogènes nécessaires. De plus, un contexte de haute complexité augmente inévitablement l'asymétrie de l'information et offre des opportunités supplémentaires pour cet enracinement des initiés, surtout lorsque ces derniers détiennent une part importante du capital. Ainsi, dans un contexte de haute complexité, une forte propriété interne est susceptible de dégrader la performance de l'entreprise, ce qui corrobore l'argument de l'enracinement.

En revanche, dans les contextes à faible complexité et à petite échelle, une forte propriété interne est liée à une meilleure performance, ce qui soutient l'argument de la convergence des intérêts.

Source : Insider Ownership And Firm Performance : A Resource Dependence Perspective

Ces résultats d'effet positif de convergence des intérêts et d'effet négatif d'enracinement impliquent que les effets de la propriété interne sur la performance des entreprises ne sont pas unidimensionnels et que les réglementations de la gouvernance d'entreprise doivent tenir compte du contexte industriel spécifique.

Apports de l'étude au domaine de l'investissement boursier

Cette étude apporte une perspective au domaine de l'investissement boursier en soulignant l'importance du contexte industriel dans l'évaluation de l'impact de la propriété interne sur la performance des entreprises. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour affiner leurs stratégies d'investissement en tenant compte de la complexité industrielle et de l'échelle de l'entreprise lors de l'évaluation des structures de propriété interne.

En pratique, les investisseurs pourraient être plus prudents en investissant dans des grandes entreprises à forte propriété interne dans des contextes industriels complexes, car cela pourrait indiquer un risque accru d'"enracinement". Inversement, une forte propriété interne dans des entreprises plus petites et dans des industries moins complexes pourrait être un signe positif, indiquant un alignement des intérêts entre les gestionnaires et les actionnaires.

Cette étude, bien qu'elle se limite aux entreprises taiwanaises, met en évidence la nécessité d'une approche nuancée et contextuelle dans l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et des décisions d'investissement, offrant ainsi aux investisseurs une base de réflexion plus riche pour l'élaboration de stratégies d’investissement.