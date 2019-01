Bourse de Paris : Impasses à Londres et à Washington

Lindsey Graham, présidente (républicaine) de la commission judiciaire du Sénat

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

. C'est le sentiment qui domine à la veille du vote des parlementaires britanniques sur le plan de Brexit de Theresa May. La Première ministre doit prononcer le discours de la dernière chance aujourd'hui, mais rares sont ceux qui pensent qu'elle sera en mesure de renverser le vote négatif qui se profile. May devrait argumenter sur le risque de voir la Grande-Bretagne renoncer à sortir de l'UE en cas d'absence d'accord, ce qui constituerait une trahison du vote des britanniques. Le rejet probable du texte devrait entraîner une extension de la procédure prévue par l'Article 50 du Traité, mais d'autres conséquences sont possibles, en particulier de nouvelles élections législatives, ou une reprise des négociations avec une transition gérée "à la norvégienne", ou enfin un nouveau référendum. En tout cas, un saut dans l'inconnu pour l'économie britannique.. Les derniers titres de la presse américaine laissent penser que Donald Trump cumule les trois rôles. Mais c'est dans celui de la Brute qu'il excelle actuellement, en maintenant la pression sur la Chambre des représentants pour qu'elle fasse voter les crédits nécessaires à l'édification du mur à la frontière mexicaine. Plusieurs responsables des deux camps politiques ont toutefois proposé une suspension partielle du gel des administrations en cours (shutdown) le temps de trouver une porte de sortie honorable.et proche du Président, lui a demandé hier de rouvrir le gouvernement pour permettre des négociations, avant qu'il n'ait recours à la procédure d'Etat d'urgence, qui court-circuiterait le Congrès.. Les publications d'entreprises s'intensifient cette semaine, avec la plupart des grandes financières américains, dont Citi Goldman Sachs ou Morgan Stanley , mais aussi Netflix Schlumberger ou Delta Air Lines . En Europe, quelques annonces sont aussi en vue, dont Continental Metro et Rio Tinto Deux indicateurs seulement aujourd'hui, les prix des grossistes allemands (8h00) et la production industrielle de la zone euro (11h00). Le calendrier est vierge aux Etats-Unis. Ce matin, les chiffres de la balance commerciale chinoise ont été jugés médiocres.L'Euro évolue à 1,14757 USD. L'once d'or se négocie 1 290 USD (+0,15%). L'or noir recule de plus de 1% avec un Brent à 59,94 USD et un WTI à 51,05 USD. Le T-Bond 10 ans est à 2,701%. Le Bitcoin se traite 3 538 USD (+0,8%).