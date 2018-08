Implanet annonce avoir procédé à l’émission d’une nouvelle tranche d’OC pour 0,5 million d’euros pour financer le développement de la plateforme technologique JAZZ® et le déploiement de son modèle de vente en direct

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE PUBLIE, DIFFUSE OU DISTRIBUE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce avoir procédé le 1er août 2018, dans le cadre du financement obligataire, mis en place en mars 2018 avec European Select Growth Opportunities Fund (« ESGO »), à l’émission au pair d’une nouvelle tranche d’obligations convertibles en actions (les « OC ») d’un montant nominal de 500.000 euros afin de financer le développement de la plateforme technologique JAZZ® et le déploiement de son modèle de vente en direct, éprouvé en France et aux Etats-Unis, pour conquérir les principaux marchés européens tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Comme indiqué dans son communiqué du 8 mars 2018, 400 bons d’émission d’OC (les « Bons d’Emission ») au profit de ESGO restaient à exercer pour un montant nominal total de 4 millions d’euros.

Dans ce contexte, la Société a procédé ce jour à l’émission d’une nouvelle tranche de 50 OC d’un montant nominal total de 0,5 million d’euros en demandant à ESGO d’exercer 50 Bons d’Emission.

Principales caractéristiques des OC

50 OC ont été émises ce jour sur exercice des 50 Bons d’Emission susvisés par ESGO à la demande de la Société.

Les OC émises le 1er août 2018 et celles qui seront le cas échéant émises ultérieurement sur exercice des 350 Bons d’Emission restants, émis gratuitement au bénéfice d’ESGO, ont les mêmes caractéristiques.

Elles ont une valeur nominale de 10.000 € chacune et sont souscrites au pair. Elles ne portent pas d’intérêt et ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées, à l’exception de la dernière tranche d’OC qui sera potentiellement émise (pour cette dernière, si au bout de 12 mois certaines OC sont encore en circulation, leur maturité sera automatiquement prolongée de 6 mois supplémentaires, à l’issue desquels toute OC encore en circulation sera automatiquement convertie en actions1).

Les OC pourront être converties en actions Implanet à la demande de leur porteur, à tout moment, selon une parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

« N » correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles Implanet à émettre sur conversion d’une OC ;

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l’OC représente (valeur nominale d’une OC) ;

« P » correspondant à 92% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Implanet (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande de conversion de l’OC concernée, étant précisé que les jours de bourse au cours desquels le porteur d’OC concerné aura vendu des actions Implanet seront exclus. P ne pourra cependant être inférieur à la valeur nominale d’une action Implanet, soit 0,05 € à ce jour.

Les OC, qui seront cessibles sous certaines conditions, ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris et ne seront par conséquent pas cotées.

Actions nouvelles résultant de la conversion des OC

Les actions nouvelles émises sur conversion des OC porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l’objet d’une admission sur le marché Euronext Growth à Paris sur la même ligne de cotation (Code ISIN FR0010458729).

La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des Bons d’Emission, des OC et du nombre d’actions en circulation.

Incidence théorique de l’émission des OC (sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action Implanet précédant le 1 août 2018, à savoir 0,250 euro)

A titre indicatif, l’incidence de l’émission totale des 400 OC et de la seule tranche de 50 OC émise le 1 août 2018 serait la suivante :

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés (part du Groupe) tels qu’ils ressortent des comptes semestriels au 31 décembre 2017, ajustés des augmentations de capital intervenues du 1er janvier 2018 à ce jour (*) et excluant les pertes intercalaires, et d’un nombre de 29.836.096 actions composant le capital social de la Société à ce jour compte tenu de l’augmentation de capital résultant de la conversion d’obligations convertibles en actions constatée par les conseils d’administration lors de ses séances du 11 avril 2018, du 29 juin 2018 et du 1 août 2018, mais sans tenir compte de la déduction des actions auto-détenues) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action

(en euros) Base non diluée Base diluée(1) Tranche

Août

2018 Total

des

Tranches Tranche

Août

2018 Total

des

Tranches Avant émission 0,24 0,24 0,34 0,34 Après émission d’un nombre maximum de 2.173.913

actions nouvelles à émettre dans le cadre de la

conversion des 50 OC (« Tranche Août 2018 ») ou de

17.391.304 actions nouvelles résultant de la

conversion de la totalité des 400 OC (« Total des Tranches ») 0,24 0,24 0,34 0,31

(*) Le montant des capitaux propres ajustés s’élève à 7.178.357 €.

(1) En cas d’exercice de la totalité des BSA, des BSPCE, des options de souscription d’actions et des obligations convertibles en actions en circulation, qu’ils soient exerçables ou non, à savoir, 1.204.263 BSPCE, 45.000 options, 4.851.926 BSA et 12 OCA et dont l’exercice conduirait à la création de 6.531.758 actions nouvelles.

Incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société :

Participation de l’actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée(1) Tranche

Août

2018 Total

des

Tranches Tranche

Août

2018 Total

des

Tranches Avant émission 1 1 0,822 0,822 Après émission d’un nombre maximum de 2.173.913

actions nouvelles à émettre dans le cadre de la

conversion des 50 OC (« Tranche Août 2018 ») ou de

17.391.304 actions nouvelles résultant de la

conversion de la totalité des 400 OC (« Total des

Tranches ») 0,933 0,634 0,776 0,558

(1) En cas d’exercice de la totalité des BSA, des BSPCE, des options de souscription d’actions et des obligations convertibles en actions en circulation, qu’ils soient exerçables ou non, à savoir, 1.204.263 BSPCE, 45.000 options, 4.851.926 BSA et 19 OCA et dont l’exercice conduirait à la création de 6.531.758 actions nouvelles.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2018, le 19 septembre 2018

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 et disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.

1 Le prix de conversion sera alors égal au plus élevé de (i) 80% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Implanet précédant immédiatement la date de conversion automatique et (ii) 75% de la moyenne des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date de conversion automatique.

