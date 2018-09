Implanet : annonce ses résultats semestriels 2018

Regulatory News:

Implanet tiendra ce jour à 09h30 une conférence téléphonique.

Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant 56332209#

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos le 30 juin 2018 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 18 septembre 2018.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « La maîtrise de nos coûts a permis d’améliorer notre résultat opérationnel, malgré un repli du chiffre d’affaires au 1er semestre 2018. Jazz® continue sur une bonne dynamique des ventes en France (+10%) et aux États-Unis (+14% à taux de change constant). Nous avons décidé de dupliquer ce modèle de vente en direct au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous avons élargi la gamme Jazz® avec Jazz Evo®, dédié au marché du dégénératif chez l’adulte. Enfin, nous avons obtenu un financement obligataire convertible de 5 millions d’euros1. La mise en place de ces actions devrait contribuer, dans les mois à venir, à renforcer la dynamique d’amélioration du résultat opérationnel déjà engagée. »

En K€ - Normes IFRS S1 2018 S1 2017 Variation % Chiffre d’affaires 3 632 4 119 -12% Coût des ventes -1 609 -2 014 -20% Marge brute 2 023 2 105 -4% Taux de marge brute 55,7% 51,1% + 4 points Coûts d’exploitation -4 772 -5 189 -8% Résultat opérationnel courant -2 750 -3 084 +11% Autres produits et charges opérationnelles non courants 0 -456 - Résultat Opérationnel -2 750 -3 540 +22% Résultat financier -22 -150 +85% Résultat net -2 772 -3 690 +25%

*Chiffres non audités

Chiffre d’affaires Jazz® en hausse de 10% en France et 14% aux États-Unis (à taux de change constant)

Le chiffre d’affaires affiche une baisse de 12% à 3,6 M€ et de 9% à taux de change constant sur le premier semestre 2018. Cette baisse est due à un recul des ventes du reste du monde. Jazz® maintient une excellente dynamique commerciale, dans les pays où la Société opère en direct : +10% en France à 0,9 M€ et +14% (à taux de change constant) aux États-Unis à 1,1 M€. La part des ventes de Jazz® continue d’augmenter dans le chiffre d’affaires global (61% du chiffre d’affaires vs. 58% au S1 2017).

Amélioration du taux de marge brute et du résultat opérationnel

Sur le premier semestre 2018, la marge brute s’est améliorée de 4 points pour atteindre 55,7% (vs. 51,1% au S1 2017). Cette hausse s’explique notamment par l’évolution du mix produits suite à l’arrêt de l’activité Arthroscopie.

La politique stricte de gestion de ses coûts opérationnels continue de porter ses fruits. Les coûts de structure baissent de 8% (-0,4 M€) permettant d’améliorer son résultat opérationnel courant de 11% et son résultat opérationnel de 22% pour atteindre -2,7 M€ contre -3,5 M€ au 30 juin 2017.

Sur le semestre, le résultat financier de la société s’est amélioré avec la diminution du coût du financement.

Après ces éléments, la perte nette s’établit à -2,8 M€ au 30 juin 2018 (vs. -3,7 M€ au 30 juin 2017).

Trésorerie et placements financiers

Au 30 juin 2018, Implanet disposait d’une trésorerie et de placements financiers de 2,0 M€ (vs. 4,0 M€ au 31 décembre 2017).

En août, la société a également procédé à l’émission d’une nouvelle tranche d’obligations convertibles (« OC ») pour 0,5 M€ auprès de European Select Growth Opportunities Fund. La société a la possibilité de demander sous certaines conditions, la souscription de 350 OC additionnelles pour un montant de 3,5 M€ pour le développement de Jazz® à l’international.

Avancées significatives et faits marquants

Développement commercial : duplication du modèle de commercialisation directe en France et aux États-Unis pour conquérir les principaux marchés européens

155 chirurgiens utilisateurs de la technologie Jazz® sur la France et les États-Unis (vs. 137 au 30 juin 2017) ;

Finalisation du partenariat avec L&K Biomed (signature des accords de distribution croisée de leurs produits respectifs en Asie et en Europe) ;

Ouverture de la succursale d’Implanet au Royaume-Uni ;

Création de la filiale en Allemagne, marché le plus important d’Europe, pour développer un réseau commercial mixte (vendeurs directs et agents commerciaux exclusifs).

Développement clinique, innovation et aspects réglementaires : résultats cliniques probants et l’adoption en forte progression de Jazz®

Résultats favorables des premières chirurgies réalisées au Brésil avec Jazz Lock® ;

Publication des résultats de l’étude clinique prospective Jazz® 2 dans la chirurgie des déformations de la colonne vertébrale dans la revue Journal of Neurochirurgy Spine de l’American Association of Neurological, validant l’utilisation de la plateforme Jazz® comme une alternative prometteuse dans la prévention de la cyphose jonctionnelle proximale- proximal junctional kyphosis ;

dans la chirurgie des déformations de la colonne vertébrale dans la revue validant l’utilisation de la plateforme Jazz® comme une alternative prometteuse dans la prévention de la cyphose jonctionnelle proximale- ; Lancement de Jazz Evo® dédié au traitement des indications de fusions vertébrales chez l’adulte et obtention du marquage CE et autorisation 510(K) de la FDA.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018, le 9 octobre 2018 avant ouverture des marchés.

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 et disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.

1 Dans les conditions détaillées dans le communiqué du 8 mars 2018.

2 Étude clinique réalisée par le Docteur H. Francis Farhadi, du Centre médical de l’Université de l’État de l’Ohio (USA).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180918005681/fr/