Implanet annonce un chiffre d'affaires de 1,7 M au T1-2021 tiré par une très forte croissance de son activité Rachis

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2021.

Chiffre d’affaires (en k€ - Nomes IFRS*) T1 2021 T1 2020 Variation Rachis (JAZZ®) 1 026 728 +41% Genou 653 839 -22% Chiffre d’affaires total 1 678 1 567 +7%

*Chiffres non audités

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Les premiers mois de 2021 ont été marqués par une vraie dynamique de nos ventes. Malgré une situation sanitaire qui a ralenti l’activité chirurgicale dans sa globalité, nous affichons une croissance de notre chiffre d’affaires global de +7%, supportée par une très belle performance de l’activité JAZZ®, en progression de 41% sur la période, prouvant une nouvelle fois l’adoption par les chirurgiens de notre technologie et l’intérêt clinique de nos produits pour les patients. En parallèle, nous avons franchi une nouvelle étape structurante avec la finalisation du projet d’aquisition d’Orthopaedic & Spine Development, qui enregistre également une croissance de son activité sur les premiers mois de l’exercice en cours. Ce nouvel ensemble aura notamment pour objectif de nous positionner en acteur de référence de la chirurgie orthopédique en France et renforcera la dynamique commerciale dans laquelle nous sommes engagés. »

Au premier trimestre 2021, Implanet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,68 M€, en hausse de 7% (vs. 1,57 M€ au T1 2020). Les ventes de l’activité JAZZ® atteignent 1,03 M€ (vs. 0,73 M€ au T1 2020). L’activité Genou recule de 22%, à 0,65 M€, impactée par un trés fort ralentissement de l’activité au Brésil liée à l’étendue de la crise sanitaire.

Les ventes de JAZZ® ont connu une croissance significative dans les pays où la Société opère en direct, notamment aux États-Unis avec un chiffre d’affaires de 0,42 M€ (+64%) grâce aux 313 unités vendues (+71%), ainsi qu’en France, à 0,35 M€ (+19% en valeur), soit un volume total de 968 unités vendues (+21%). L’activité à l’export affiche également une forte croissance de +45%, s’établissant à 0,26 M€ (vs. 0,18 M€).

Au total, sur le 1er trimestre 2021, Implanet a vendu 1 952 unités JAZZ®, soit une hausse de +29% par rapport au T1 2020.

L’activité Genou est quant à elle, restée relativement stable en France par rapport au T1 2020, à 0,64 M€ (vs. 0,68 M€ en 2020), et ce malgré les différentes vagues de confinements sur cette période. L’impact sur l’activité à l’international est plus conséquent, principalement au Brésil.

Enfin, Implanet rappelle que l’acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (« OSD ») sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 5 mai 2021. OSD affiche un chiffre d’affaires, non audité, de 1,02 M€ sur le 1er trimestre 2021, en croissance de 7% (vs. 0,95 M€). Le chiffre d’affaires proforma du Groupe pour le trimestre aurait été de 2,69 M€.

Faits marquants du 1er trimestre 2021

Lancement commercial de l’implant JAZZ® PF, déjà certifié 510 (k) par la FDA et disposant du marquage CE en Europe ;

Homologation de la prothèse totale de genou MADISONTM par la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour une commercialisation en Australie ;

Finalisation de l’accord d’acquisition de la société OSD, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis, qui sera soumise aux votes des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2021.

Prochains événements financiers :

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le 6 juillet 2021 après bourse

- Résultats du 1er semestre 2021, le 21 septembre 2021 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 29 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,0 millions d’euros en 2020. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

