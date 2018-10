Important incendie dans les environs de Lisbonne au Portugal

LISBONNE, 7 octobre (Reuters) - Plus de 700 pompiers, épaulés par six avions bombardiers d'eau, combattent un vaste incendie de forêt sur les hauteurs des environs de Cascais et de Sintra, non loin de Lisbonne au Portugal. Le sinistre a entraîné l'évacuation de centaines d'habitants dans la nuit de samedi à dimanche.

Dix-huit personnes, essentiellement des pompiers, ont été légèrement blessées dans l'incendie, qui s'est déclaré samedi soir et qu'attisent des vents violents, par un temps exceptionnellement chaud pour un mois d'octobre. (Andrei Khalip; Eric Faye pour le service français)